Beste somerskoonheidswenke

18 slim somerskoonheidswenke

1 Maak jou hare met kraanwater nat voor jy swem. As jou hare reeds nat is, sal dit minder swembad- of seewater absorbeer.

2 Gebruik ’n opknapper voor én na jy swem.

3 Vleg jou hare voordat jy swem om te keer dat dit koek.

4 Was jou hare nadat jy geswem het. Onthou, wend sjampoe teen jou kopvel by die wortels aan, want dit is waar die natuurlike olies opbou.

5 Werk sagkens met jou hare. Onthou, hare is nie wasgoed nie! Jou hare is baie delikaat en jy kan dit beskadig deur te hard te was.

6 Moenie heen en weer was nie. Werk altyd afwaarts, van die wortels na die punte in die natuurlike rigting van haargroei.

7 As jy olierige hare het moenie jou kopvel te veel met jou vingerpunte masseer terwyl jy was nie, want dit kan olieproduksie stimuleer.

8 Wend opknapper slegs aan mid tot eindpunte van jou hare, anders kan dit veral fyn hare pap maak.

9 Moenie opknapper met jou handpalm aanwend nie. Versprei dit na jou vingerpunte deur amper te maak asof jy handskud met jou twee hande, handpalms op mekaar en trek dit dan na jou vingers toe sodat die opknapper daaraan vaskleef.

10 As jy lang hare het, kam jou opknapper stukkie vir stukkie van onder na bo deur.

11 Onthou, jou hare is ekstra breekbaar nadat jy geswem het, so wees versigtig om dit te veel te borsel en begin altyd onder.

12 ’n Wyetandkam is ’n goeie keuse om jou hare mee uit te kam nadat jy geswem het.

13 Groen hare? Probeer tamatiesous – dit werk regtig. Jy ruik wel soos ’n boereworsrol, maar dit werk. Wend dit aan en wag 20 minute voor jy dit afspoel.

Lyf: Bly vars en bevogtig

14 Stort so gou moontlik nadat jy van die strand of swembad af kom om alle sout of chloor af te spoel.

15 Gebruik ’n gegeurde lyfwas om skoon te voel en lekker te ruik. Jy het hopelik nie gebrand nie (want jy was soet en het jou sonskerm gereeld aangesmeer).

16 As dit by jou lyfwas kom, kies sitrusgeure om jou wakker en opgewek te laat voel, of sensuele blommegeure om meer verleidelik te voel.

17 As jy wel gebrand het, vermy gegeurde lyfprodukte en stort net vinnig in louwarm of koue water. As jy te lank stort, sal dit jou verder dehidreer.

18 Smeer lyfroom aan terwyl jou lyf nog halfklam is, die room absorbeer makliker en vinniger.