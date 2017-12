Bly gesond: glukose-intoleransie, moesies, ontwurming

Toets jouself vir glukose-intoleransie

Jou liggaam se onvermoë om glukose te verwerk word as prediabetes beskou. Kyk hoeveel van hierdie tekens merk jy op – veral ná jy weggelê het aan soetgoed en koolhidrate. Laat jou bloedsuiker toets as jy bekommerd is.

1 Jy is ongewoon dors.

2 Jou mond bly droog.

3 Jy is moeg.

4 Jy slaap meer as gewoonlik.

5 Jy moet voortdurend ’n draaitjie loop.

6 Jou bril bly dof, wat eintlik daarop dui dat jou oë aangetas is.

Núwe moesies is moeilikheid

’n Interessante nuwe bevinding van die American Academy of Dermatology is dat verreweg die meeste melanoma (velkankers) uit nuwe moesies ontstaan, eerder as uit lank-bestaande moesies. Hou veral nuwe moesies dop.

Wenk Trek jou kleinste bikini of onderklere aan en bekyk jouself in die spieël. Gebruik ’n handspieël om jou rugkant en bene ook te bekyk. Neem ’n selfie en hou dit as jou verwysing. Herhaal in Maart, ná die somer. Laat ’n dokter na nuwe, vreemde moesies kyk.

Ontwurm ’n slag

Wurms is so algemeen dat 40% – 90% van laerskoolkinders in ontwikkelende lande geïnfekteer is. Ons Departement van Gesondheid bied ’n ontwurmingsprogram by skole met voedingsprogramme maar selde by ander skole. Dus is jaarlikse ontwurming van jou laerskoolkind jou verantwoordelikheid. Gelukkig is die medikasie baie bekostigbaar en nie onaangenaam nie. Al probleem is om dit te onthou.