Dis Roald Dahl-dag

Boekwurms en storieliefhebbers – hier is goeie nuus!

Vandag, 13 September 2017, is die outeur Roald Dahl se verjaarsdag en regoor die wêreld word dit gevier. Of jy nou sy donker komedies vir volwassenes verkies, of sy verbeeldingryke kinderverhale, is hierdie die ideale geleentheid om vanaand weer een van sy boeke op te tel.

Regoor die Verenigde Koninkryk is kinders (en groot kinders) aangemoedig om as hul gunsteling- Dahl-karakters aan te trek. Daar is lego-standbeelde wat onthul is, en as jy #RoaldDahlDay as hutsmerk op twitter gebruik, sal jy ’n spesiale Charlie and the Cholocate Factory-emoji ontvang.

Unveiling our complete Roald Dahl #LEGO Heroes line-up! Find them around the UK from today #RoaldDahlDayhttps://t.co/5t3cOxnQmVpic.twitter.com/XkhL4q3lwU — Roald Dahl HQ (@roald_dahl) September 13, 2017

Have you seen our special #RoaldDahlDay emoji – for all of us who ever dreamt of finding our own Golden Ticket! pic.twitter.com/x1Bf7yzbaF — Roald Dahl HQ (@roald_dahl) September 13, 2017

Tussen 14h00 en 14h30 vandag sal Puffin books ’n livestream video vrystel wat handel oor Dahl se laaste kinderboek, sy storieboekkarakters, en ’n onderhoud met illustreerder Quentin Blake insluit.

As jy boekwurmkinders het kan jy selfs ’n gratis aktiwiteitsboekie aflaai wat hulle besig sal hou.

Verlede jaar, tydens Dahl se 100ste verjaarsdagherdenking, het die Britse mode-handelsmerk ’n klerereeks vir kinders uitgereik wat geïnspireer is deur Dahl se kinderboeke.

Wie is Roald Dahl?

Roald Dahl is gebore op 13 September 1916 in Wallis. Hy is daar grootgemaak en het na skool by Shell in Oos-Afrika begin werk. Hy was tydens WOII ’n vegvlieënier in Noord-Afrika totdat hy verongeluk het. Hy het daarna as intelligensie-offisier gewerk en in hierdie tydperk begin skryf aan boeke vir kinders en volwassenes, asook kortverhale. Hy is op 23 November 1990 oorlede aan ’n skaarse vorm van bloedkanker. Daar is reeds meer as 250 miljoen kopiëe van sy boeke wêreldwyd verkoop. Hy is in 2008 16de geplaas op The Times se lys van 50 beste Britse skrywers sedert 1945.

‘Those who don’t believe in magic will never find it.’ Happy #RoaldDahlDay, one and all! Which Roald Dahl story made you believe in magic? pic.twitter.com/6MY1SNIUNR — Penguin Books UK (@PenguinUKBooks) September 13, 2017

Die vraag bly staan – as watter karakter sou jy vandag aangetrek het?