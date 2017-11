Divertikulitis: meer as net maagpyn

Jy sal dikwels op ’n spesifieke plek baie teer wees. Jy kan ook koorsig, hardlywig, winderig, naar en opgeblaas wees. Divertikulitis is meer as net maagpyn.

Definisies wat jy moet verstaan

• Divertikel

Namate jy ouer word, word jou dermkanaal minder glad. Uitstulpings kan soos ballonnetjies in veral die wand van die kolon vorm. Dit word divertikels genoem.

• Divertikulose beteken jy het divertikels

Een uit elke vyf mense onder vyftig het divertikels. Teen 85 het ses uit elke tien van ons divertikels. Mense wat oorgewig is en min vesel inkry, is meer geneig tot divertikulose.

• Divertikulitis

Feses kan in hierdie uitstulpings vassteek en lei tot inflammasie, absesse en skeurtjies in die kolon, waarna die ingewande en/of ander organe kan ontsteek – uiters pynlik en gevaarlik.

Hoe keer ek?

Die vernaamste is om te sorg dat jy vesel inkry: daardie vyf porsies vrugte en groente per dag; ’n veselryke ontbyt met of veselryke pap, soos hawermout, All-Bran, Weet-Bix, of growwe brood en ’n lepel sade of neute.

Probiotika-aanvullers kan ook help. Die res gaan oor ’n basiese gesonde lewenstyl: hou jou gewig normaal, drink vyf tot agt glase water per dag, oefen matig. Maar jy kan nogtans divertikels ontwikkel.

En as ek dit het?

Dit is van die min kere dat jy sal hoor jy moet minder vesel eet – maar ook net vir een tot vier weke, om jou derm te laat rus sodat die wond kan genees. Daarna is dit uiters belangrik dat jy op ’n veselryke dieet gaan. Anders het jy kort voor lank dieselfde probleem. Hier is wenke:

• Drink vrugtesap, heuningbostee, rooibostee, gewone tee, koffie, water (spesifiek geen pruimsap nie).

• Geskikte stysel-verrykte witbrood, Cream Crackers, wit rys, kitsnoedels, Rice Krispies (spesifiek geen springmielies nie).

• Geskikte vrugte soos ’n halwe piesang per dag, appelkose, perskes, waatlemoen, druiwe (spesifiek geen droëvrugte, rosyne, aarbeie of bessies nie).

• Geskikte groente of groentesop gemaak van die volgende: afgeskilde aartappels, komkommer, murgpampoentjies, sampioene, blaarslaai (maar spesifiek nie ander koolsoorte, bone of lensies nie).

• Geskikte proteïen soos sagte vleis, vis, eiers.