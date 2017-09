Tipe mes

Besluit vooraf presies waarvoor jy die mes benodig. Dit moet by jou kookgewoontes en styl pas.

Sterkte

Kyk na die mes se handvatsel vir enige sweismerke. Indien dit sigbaar is, vermy dit. Die ideale mes word van staal gemaak.

Gewig

Vir presisie en spoed, kan jy ’n liggewig mes kies. Die swaarder messe kan gebruik word om soliede voedsel te sny, soos gemmer of neute.

Balans

Die mes moet balans hê. Die handvatsel of die lem moet nie te swaar wees nie.

Materiaal

Let op die materiaal waarvan die handvatsel gemaak is. Dit is dikwels hout of plastiek. Ouer messe het been-handvatsels. Vermy laasgenoemde omdat die been bros raak.

Die lem

’n Keramiek-lem kan baie dun geslyp word. Dit behou ook sy vlymskerp voorkoms vir maande. Hierdie messe is egter baie broos.

Onderhoud

Om ’n mes te koop wat ’n leeftyd sal hou, kies staal. Belê ook in ’n goeie slyper.

Stoorplek

Maak altyd gebruik van ’n mesblok. Dit sal die leeftyd en skerpheid van jou messe verleng.

Baccarat ID3 mes-skerpmaker (R249) @home

Bamboesblok met 5 messe (R799) Woolworths

Kaasmes (R595) Carrol Boyes

Klassieke Wusthof sjef-mes (R1 559) Yuppiechef

Laguiole broodmes (R329) Yuppiechef

R. Welch Groentemes 8cm (R449) @home

Scanpan-ontbeningsmes (R399) Woolworths

Silverpoint pairing knife (Stel van 3 R399) Yuppiechef

Verbruikersgids

Yuppie Chef | yuppiechef.com

@Home | 0860 576 576

Woolworths | 0860 022 002

Carrol Boyes | 021 424 8263