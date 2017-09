Kry jou lyf terug met die rooi rose #BodyBack-uitdaging

Kry jou lyf gereed vir somer met die #BodyBack-uitdaging. Dié 10-week program sal jou help om gewig te verloor, jou fiksheid te bevorder en ’n gesonde dieet te volg- en dit alles betyds vir somer! Deur in te skryf kan jy ook wonderlike pryse wen! Ons het van Suid-Afrika se luuksste handelsmerke soos BABOR cosmeceuticals, George Foreman, Freddy Jeans, Tranquini en LCN bymekaargekry om meer as R50 000 se pryse weg te gee.

As deel van die #BodyBack-uitdaging sal jy ’n voedingsgids ontvang. Dié handige boekie bevat die beste raad EN lekker resepte wat jou smaakknoppies én die skaal gelukkig sal hou. Jy sal ook ’n fiksheidsplan ontvang – dit is verbruikersvriendelik en baie maklik om te volg.

Besoek die #BodyBack-webblad en word deel van ’n gemeenskap van soortgelyke vroue wat ook daarna streef om, soos jy, hul lywe terug te kry.

Wanneer jy met die #BodyBack-uitdaging begin; neem ’n foto van jouself (dit sal help om jou fisieke transformasie aan die einde van die uitaging te meet) en laai dit op die #BodyBack-webblad om jou vordering met ander te deel. Só kan jy ook ’n lekker prys wen vir jou moeite.

As jy daarna smag om weer ’n fikse lyf te hê, is die #BodyBack-uitdaging beslis die program vir jou. Dit is pret, dit maak jou fiks en gesond EN jy kan boonop wonderlike pryse wen!

Klik hier om in te skryf