Clare Wiese-Wentzel se pa, Christo Wiese, is dalk een van die rykste mense in Suid-Afrika, maar dié beeldskone vrou is eenvoudig vriendelik en doodgewoon. Sy wil en gaan dan ook binnekort ander vroue mooi maak in die nuwe kykNET-reeks, Mooimaak met Clare Wiese-Wentzel, wat vanaf 5 Oktober 2017 op die kassie sal wees!

Meer oor ‘Mooimaak‘

“Ons almal stry maar ’n stryd as dit kom by hoe ons lyk, en ons het almal ons eie onsekerhede,” vertel Clare, en verklap dat sy op skool maar skaam en selfbewus was weens ’n velprobleem. Juis omdat sy weet hoe weerloos ’n mens oor jou voorkoms kan voel, wil sy ander vroue help. “Ek is baie geseënd dat ek toegang het tot die heel beste mense in die skoonheidsbedryf, en ek wou graag al die wenke wat ek deur die jare by hulle geleer het, met vroue deel.”

Sy het self deur die meer as duisend inskrywingsvorms van hoopvolle vroue gelees en die kortlys opgestel. “Van daardie stories is regtig hartseer. Dis so ’n groot kompliment dat hulle ’n vreemdeling vertrou met radikale voorkomsveranderings. Hopelik gaan die oormaaksessies hulle ’n bietjie tuiser in hul velle laat voel.”

Clare skerts dat sy ’n bietjie soos “’n hond oor ’n been was” met Mooimaak. “Dit was nogal taai, want ek dink nie mense het geweet wat om van ’n sogenaamde bevoorregte rykmansdogter te verwag nie. Ek het baie hard gewerk om hierdie droom waar te maak, en die meeste van die borge gekry. En ja, ’n hele klomp borge het gesê hulle sal maar eers wag vir die tweede seisoen, dankie.”

Sy het ook die Mooimaak-kenners met die hand uitgesoek. “Van die kosmetiese tandarts en grimeerkunstenaar tot die haarstiliste en die microblading-kenner. Ek wou net met die heel beste saamwerk!”

Glo dit of nie, maar sy was selfs ook betrokke by die kleiner detail, soos elke deelnemer se nuwe haarstyl, grimering, skoene en selfs naellak.

“Maar ek sou Mooimaak nooit sonder Herman Binge kon gedoen het nie. Hy is ook die man agter die sukses van Boer Soek ’n Vrou, en die leier in realiteitstelevisie. Hy was mal oor die konsep en wou dadelik die reeks se uitvoerende vervaardiger wees. En Willem Oelofsen, die regisseur, is ’n kreatiewe genie en bekroonde regisseur. Hy werk bitter hard, en sonder hom sou daar beslis nie so ’n mooi program gewees het nie! Almal wat betrokke is by Mooimaak, is uitsonderlik talentvol.”

Waarna kan kykers uitsien?

“Ons gaan wys wat ons met elke deelnemer doen. Hoe hulle eers gelyk het, en hoe ons hulle gehelp het. Die deelnemers gaan vir seker ook in die kykers se harte inkruip, nes hulle in myne ingekruip het.”

Ons sal jou op die hoogte hou met Mooimaak. Hier by rooi rose weet ons hoe belangrik dit vir vroue is om op hul beste te lyk, en daarom is dit vir ons heerlik om Mooimaak se amptelike mediavennoot te wees. Die reeks bestaan uit 13 episodes, en ons gaan weekliks die voor- en na-foto’s op ons webwerf plaas, asook meer inligting oor wat gedoen is om vir elke deelnemer ’n nuwe voorkoms te skep. Ons gaan ook met die Mooimaak-spesialiste gesels oor die verskillende prosedures en tegnieke.

Vanaf 5 Oktober kan jy elke Donderdag om 17:30 op kykNET (kanaal 144) na Mooimaak kyk.

Maak seker jy loop nie ’n Mooimaak-oomblik mis nie!