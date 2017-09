8 wenke vir Skandinawiese dekor in jou huis

1 Beligting

Hier is konvensionele beligting sowel as atmosfeer belangrik. Die ontwerp is grootliks in industriële styl.

2 Vorm en funksie

Die meubelstukke het sagte rondings en word in sagte kleure oorgetrek.

3 Vloerbedekking

Volvloermatte hoort nie in hierdie styl nie. Houtvloere word natuurlik gelaat of wit geverf.

4 Botaniese elemente

Vars blomme en plante is nie ’n luukse nie, maar eerder ’n noodsaaklikheid.

5 Neutrale kleure

Kleure word beperk tot wit, swart, bruin en room om ’n kalm omgewing te skep.

6 Klottervry

Skandinawiërs verpes chaos. Sorg vir genoeg stylvolle stoorplek.

7 Vensterbedekking

Vensters word eenvoudig bedek met linne, om ’n skoon en eenvoudige voorkoms te verseker.

8 Tekstuur

Skaapvelletjies, wol en fop-pels word mildelik gebruik.

Verbruikersgids

Monoshop | monoshop.co.za

Weylandts | 021 914 1433