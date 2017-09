Tierlantynkies Koop & Kuierfees

Drie vriende, met ’n gedeelde passie vir kreatiwiteit en ’n begeerte om mense te bemagtig, het kragte saamgespan om ’n platform te skep waar kunstenaars en entrepreneurs hul talente in ’n rustige omgewing kan aanbied.

Hierdie fantastiese samewerking verras en inspireer. ’n Oorvloed van kreatiewe energie wag om geniet te word. Jonk of oud, ouers of kinders, almal is welkom by hierdie lieflike feesviering van kreatiwiteit. Afgesien van die meer as 68 uitstallers wat ’n verskeidenheid goedere, juwele, klere, geskenke, speelgoed en dekor-items verkoop is daar ook baie kos- en deli-stalletjies waar die lekkerste bederfies aangebied word.

Geniet ’n glas wyn en ietsie om te eet terwyl plaaslike musikante jou vermaak. Vermaak vir kinders sluit in kreatiewe werkswinkels, gesigverf, kolwyntjie-versiering, sand-kuns, mosaïek, kralewerk en baie meer.

Jy kan ook 1 van 5 dubbelkaartjies na dié fees wen!











Meer besonderhede

Datum: 27 September – 2 Oktober

Waar: 3Ci Tent, 56 Saal St, Zwavelpoort, Pretoria

Tyd: Woensdag – Saterdag 9:00 – 18:00, Sondag 10:00 – 16:00, Maandag 9:00 – 16:00

Toegang: R35 pp (die kaartjies is geldig vir al 6 dae), gratis vir kinders onder 18 jaar

Besoek die webblad hier vir meer inligting