’n Paniekaanval kan enige persoon tref. Mense wat al geleer het hoe om hierdie oorweldigende angs te hanteer, sê dit help om te weet wat dit is wat paniek by jou sneller. As jy verstaan wat aan die gebeur is, kan jy jouself daardeur praat en só jouself help om ’n paniekaanval te hanteer. Hier is ’n lys van die algemeenste oorsake van ’n paniekaanval.

Oorsake van ’n paniekaanval

1 Te veel koffie of kafeïen

Kafeïen veroorsaak nie paniekaanvalle nie, maar dit kan angsaanvalle sneller by mense wat sensitief is. As jy regtig van koffie hou, probeer kitskoffie soos Ricoffy.

2 Tee

Engelse tee bevat ook kafeïen. Rooibos en heuningbostee is veilig.

3 Sjokolade

Kyk op die etiket. Party soorte bevat verbasend baie kafeïen.

4 Energiedrankies

Daardie sport- en wakkerbly-drankies laat jou op kafeïen loop.

5 Energie-aanvullers met guarana

Al is guarana ‘natuurlik’ bevat dit twee keer meer kafeïen as koffiebone.

6 Te veel suiker

Suiker veroorsaak nie paniekaanvalle nie, maar dit kan paniekaanvalle vererger. Die WGO sê 4-5 teelepels suiker per dag is veilig en gesond, maar meer as dit is nie noodwendig vir almal gesond nie.

7 Stres

Stres is nie vir ons almal dieselfde nie. Vir party is dit te veel werk, vir ander word stres geskep deur hulpeloosheid en die gevoel dat jy nie in beheer is nie. Dit is te verstane dat groot krisisse ons kan vang, maar soms is dit ’n klein dingetjie wat die laaste strooi is. Moet dus nie ‘klein’ gebeure as niks afmaak nie.

8 Te min slaap

Omdat jy jou liggaam onder stres plaas, en stres ook angs sneller.

9 Te min oefening

Oefening is ’n uitstekende stresontlader.

10 Dagga

Tot 30% van mense wat dagga gebruik, ervaar met tye angsaanvalle.

11 Kodeïenpynpille

Net soos dwelms het dit ’n effek op die brein, wat veral sneller as die pil begin uitwerk.

12 Efedrien (Ephedrine)

Baie medikasies vir verkoue en asma, en veral ‘natuurlike’ medisynes, bevat efedrien.

13 Die Pil en ander hormoonbehandelings

Jy kan meer geneig wees tot paniekaanvalle in die stadiums dat jou hormoonvlakke wissel, soos met puberteit, tydens swangerskap en menopouse en perimenopouse. Medikasie hiervoor, soos die Pil en hormoonvervanging, kan dus ook by sommige mense angs sneller.

14 Medikasie

’n Hele aantal pille sneller angs by sommige mense, onder ander sekere medisynes vir asma, bloeddruk, antidepressante, slaappille en kalmeermiddels. Vra jou apteker om na te gaan of jou medikasie jou angs sou kon sneller.

15 Verkoue-medikasie en hoesstrope

Baie daarvan bevat kodeïen en/of efedrien.

16 Situasies

Baie mense vind dat sekere situasies – veral dié wat vantevore angs by hulle ontlok het – ’n volwaardige paniekaanval kan sneller. As jy een keer amper verdrink het, is die kanse goed dat jy elke keer as jy in die see swem, dieselfde paniek sal ervaar.

17 Sterk emosionele stres

Baie mense vind dat ’n traumatiese ervaring soos egskeiding of om na ’n koshuis te gaan as jy ’n kind is, paniekaanvalle sneller.

18 Lewensgebeure

Troumatiese gebeure soos egskeiding, verhuising, as iemand na aan jou sterf, ’n nuwe werk, afdanking, ernstige finansiële probleme en so meer.

19 Na afloop van stres

Party mense vind dat hulle sterk en kalm in ’n stresvolle situasie is, maar sodra die situasie ontlont is en al die drama verby is, slaan paniek toe.

