Baba- en kleuterkamerdekor vir ’n moderne mamma

Wanneer jy die kamer begin beplan, hou in gedagte dat jy nie nét by kinderafdelings in winkels hoef te kyk nie. Kies ’n tema waarvolgens jy gaan werk en hanteer dit soos ’n proses. Jy moet vroegtydig begin beplan – só kan jy ook elke maand ietsie aankoop (dit help met die uitgawes!)

Stappe om te volg

1. Kies jou kamer

2. Begroting

3. Tema

4. Kleurskema

5. Afmetings (sodat jy weet waar groter meubels sal inpas)

6. Aankope

9 slim wenke

• Indien die kamer geverf moet word, doen dit vroegtydig sodat die kamer genoeg kan oopstaan voordat jy die dekor aanpak.

• Kies ’n persoonlike item wat jy graag in die kamer wil hê, soos ’n skildery of kombersie uit jou kleintyd. Die kleure wat in daardie item voorkom moet vir jou ’n aanduiding gee van watter kleure jy in die kamer gaan gebruik.

• Maak seker dat, wanneer jy aankope doen, alles wasbaar is. Alles moet gewas kan word sodat wanneer daar ’n glips was, jy nie moeite hoef te doen om dit met die hand te was nie.

• Voeg iets persoonlik (soos foto’s in rame), by die aantrektafel. Dit verskaf stimulasie en jou kinde sal só die mense begin leer ken.

• Maak seker jy het ’n gemaklike sitplek vir daardie laataande of vroegoggende.

• Beligting in ’n babakamer is belangrik – soms wil jy die kamer ordentlik belig hê en ander tye slegs ’n flou liggie. Maak seker dat jy dit so kan stel.

• Begin met die kot. Die regte kot is ’n groot besluit en dis nie altyd beskikbaar nie. Jy het nodig om te weet hoe groot jou kot gaan wees voordat jy die res van die kamer kan beplan.

• Stoorplek. Beplan jou stoorspasie slim! Waar gaan jy die doeke, room en ander toiletware bêre? Maak seker jy het genoeg praktiese stoorplek.

• Beplan ’n kamer wat jy nie te veel hoef te verander nie. Onthou, kinders word vining groot. Dit kan baie duur raak as jy die kamer elke nou en dan moet verander.

Hier is ’n paar items wat nou in die winkels beskikbaar is.: