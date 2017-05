Basiese tegnieke vir hekel

Nota: VK [VSA]. Sien Afkortings & Simbole

Verstelbare ring

Die verstelbare ring word gebruik in motiewe, soos vierkante en sirkels, wat in rondtes gewerk word. Dit is baie nuttig vir die skep van ’n stewige basisring wat heeltemal gesluit kan word, in teenstelling met ’n kettingsteekring. Dit werk ook goed vir motiewe wat van ’n punt in die middel af uitwaarts gehekel word – dit skakel dus die onooglike knoop van ’n knooplus by die beginpunt van ’n motief uit en gee ’n netjieser afgeronde voorkoms.

1: Hou die draadstertjie stewig vas en draai die hekeldraad twee keer om die punt van jou wysvinger.

2: Gly die ring van jou vinger af, steek die hekelpen deur en tel die hekeldraad met die pen op.

3: Trek deur om ’n beginlus en ketting 1 te vorm. Gaan voort met 1ste rondte van patroon.

4: Sluit die ring deur die stertjie effe te trek – dit begin dus om die 1ste ring te sluit.

5: Voordat jy die 1ste ring heeltemal sluit, trek aan dié ring om die 2de ring stewig te sluit (oppas: moenie die stertjie trek nie).

6: Trek die draadstertjie om die 1ste ring stewig te sluit.

7: Voltooi die 1ste rondte met ’n glipsteek, of soos vereis deur patroon.

8: Voltooide verstelbare ring met 1ste rondte van patroon.

Let wel: Onthou om die draadstertjie netjies weg te werk om die verstelbare ring af te rond.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8



k (ketting)

1: Maak ’n lus en plaas op pen.

2: Neem draad oor pen en trek deur lus.

3: Herhaal stap 2 soos vereis.

Stap 1

Stap 2

Stap 3



gs (glipsteek)

1: Steek pen in werk.

2: Neem draad oor pen en trek lus deur, én deur 1ste lus op pen.

3: Voltooide gs met basisring.

Stap 1

Stap 2

Stap 3



kb (kortbeen)

1: Steek pen in werk.

2: Neem draad oor pen en trek lus deur.

3: Neem draad oor pen en trek deur albei die 2 lusse op pen.

Stap 1

Stap 2

Stap 3



hlb (halflangbeen)

1: Neem draad oor pen en steek pen in volg st in werk.

2: Neem draad oor pen en trek lus deur.

3: Neem draad oor pen en trek deur al 3 lusse.



Stap 2

Stap 3



lb (langbeen)

1: Volg stappe 1 en 2 van hlb in volg st.

2: Neem draad oor pen en trek deur 2 lusse.

3: Neem draad oor pen en trek deur orige 2 lusse om st te voltooi.

Stap 1

Stap 2

Stap 3