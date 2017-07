Ons kyk na vier verskillende maniere hoe jy jou huis ‘warmer’ kan maak. Jou styl moet nie baie aangetas word nie. Hou dit netjies en laat dit jou huis se dekor komplimenteer.

Beddegoed en komerse

’n Slaapkamer kan in die winter maklik koud voel as jy nog jou somersbeddegoed of -komberse gebruik. Al gebruik jy net ’n donkerder (en dikker) oorgooi-kombers in die winter in plaas van jou ligter en dunner kombers van die somer, sal dit dadelik ’n verskil maak. Kyk hieronder na ’n paar nuwe idees vir winter.

Beddegoed met motief (R1 299) @Home

Gebreide kombers (POA) Weylandts

Gebreide kombers (R995) Weylandts

Natuurlike kleur kombers (R1 299) @Home

Snoesige kombers (R1 899) @Home

Beddegoed met tekstuur (vanaf R259.99) Mr. Price Home

Strepies-beddegoed (vanaf R859.99) Mr. Price Home

Wolkombers (R2 999) @Home

Kussingslope (R399 vir 2) Woolworths

Pienk beddegoed (vanaf R1 499) @Home

Vir jou bed (vanaf R1 395) Weylandts

Matte

Indien jou huis baie meer teëls as matte bevat, moet jy ander planne beraam om die vertrekke meer snoesig te maak. Enkel-matte is altyd ’n goeie opsie! Hierdie tipe matte kan jy dan ook skuif waar jy dit wil hê. Onthou, winter veroorsaak klammigheid buite en jy kan maklik modder of nat gras in jou huis intrap. Moenie té ligte matte vir die kouer maande kies nie. Dit sal ’n absolute frustrasie word om skoon te hou.

Mat (R599.99) Mr. Price Home

Langhaar-mat (R5 299) @Home

Langhaar-mat (R899.99) Mr. Price Home

Langhaar-mat (R299.99) Mr. Price Home

Warmwaterbottels

Ons ken almal hierdie truuk. As kind kon ons net kies tussen rooi en blou warmwaterbottels. Vandag kan jy kies en keur en selfs kies watter jassies dit dra Daar is selfs verskillende groottes en vorms. ’n Warmwaterbottel is ook iets wat jy saam met jou kan neem wanneer jy in die kar klim. Indien jy nie ’n elektriese kombers het nie, maak jou warmwaterbottel vol en sit dit onder jou beddegoed so uur voor jy gaan slaap. Dit sal jou bed ’n bietjie opwarm en jy spaar krag. Maak altyd seker die proppie is stewig toegedraai en dat jou bottel dig is, met geen gate of lekplekkies nie.

R199 @Home

R129.99 Mr. Price Home

R169 @Home

R129.99 Mr. Price Home

R90 Dischem

R89.95 Clicks

R90 Dischem

Elektriese komberse

Hierdie komberse is ’n luukse as jy dit die dag kan bekostig. Daar is verskillende prysklasse omdat die afwerking van die komberse van mekaar verskil. Jy kry ook van hulle wat, byvoorbeeld, vir ’n dubbelbed twee skakels het, wat hanteer kan word deur twee verskillende mense. Vra ’n verkoopspersoon om jou te help kies wanneer jy die dag een aanskaf.

Elektriese komberse (vanaf R249) Pick n Pay

Elektriese kombers (vanaf R758.99) 4Home.co.za

Dons-elektriese komberse (vanaf R279) Clicks

Elektriese komberse (vanaf R179.95) Boardmans

Verbruikersgids

@Home | home.co.za

Boardmans | boardmans.co.za

Clicks | clicks.co.za

Dischem | dishem.co.za

Mr. Price Home | mrphome.com

Pick n Pay | picknpay.co.za

Weylandts | weylandts.co.za