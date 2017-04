Boekbekendstelling: Die Bergengel

Protea Boekhuis nooi jou vriendelik uit om die boekbekendstelling-met-kuns van Carina Stander se nuwe publikasie, Die Bergengel, oor ’n glasie wyn te vier.

Matthys Boshoff (vervaardiger en filmmaker) sal die gesprekleier wees.

Besonderhede

Sondag, 7 Mei 2017

Tina Skukan Galery, Koedoebergweg 6, Faerie Glen

11:00 vir 11:30

RSVP voor of op 2 Mei 2017 by 012 362 3444 of [email protected]

Bring asb. ’n opvoustoel saam.

Die publikasie sal te koop wees teen R220