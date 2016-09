Brad Pitt & Angelina Jolie gaan skei

Een van Hollywood se mooiste en mees suksesvolle vroue, Angelina Jolie, het Maandag haar man, die ewe bekende akteur Brad Pitt, om ’n egskeiding gevra. Angelina se prokureur het die nuus aan die Associated Press bekendgemaak.

Angelina en Brad (ook bekend as Brangelina) was vir twee jaar getroud en het saam ses kinders: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne en Knox.

Angie wil volle toesig oor die kinders hê nadat sy beweer daar is onversoenbare verskille tussen haar en Brad.

Bronne na aan die paartjie sê die egskeiding is as ’n gevolg van Brad se ouerskap-metodes en sy dagga- en alkohol-verbruik.

Brad het die nuus in ’n verklaring aan People Magazine bevestig: “Ek is baie hartseer, maar die welsyn van ons kinders is nou belangriker. Ek vra die pers om hulle asseblief die spasie te gee wat hulle in hierdie moeilike tyd verdien.”

Angelina se prokureur het elders in ’n verklaring aan Reuters gesê: “Die besluit is vir haar familie geneem. Sy sal nie nou beskikbaar wees vir kommentaar nie en versoek dat haar familie hul privaatheid gegun word in hierdie tyd.”

Die paartjie het in 2005 begin uitgaan nadat hulle die trefferfliek Mr. & Mrs. Smith verfilm het. Hulle het in 2012 verloof geraak en is in 2014 getroud.

Bron: Huffington Post