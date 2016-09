Buitelug dekor

1. Besluit hoe jy jou buitelug spasie wil benut. Wil jy dit as onthaalarea gebruik, of soek jy net ’n rustige hoekie om jou gunstelingboek te lees?

2. Kies gemaklike stoele of banke. Mooi is nie altyd gemaklik nie.

3. Kies meubels wat die weer kan trotseer. So vermy jy onnodige tyd (en geld) om die meubels voortdurend op te knap. Metaal, kiaat, seder en behandelde rottang is goeie opsies wat vir jare mooi lyk.

4. Stoor jou meubels gedurende die buiteseisoen en voeg jare by tot die voorkoms.

5. Kies eerder kwaliteit. Sommige plastiekstoele en tafels lyk mooi, maar verweer binne twee jaar. Dieselfde geld vir minderwaardige hout- en rottang-meubels.

6. Maak gebruik van ’n buitelug-mat om jou area af te baken.

7. Daar is ook eindelose materiale beskikbaar wat die elemente kan trotseer. Span dit in as strooikussings.

Verskaffers

@Home (0860 576 576)

Weylandts (021 914 1433)

Block & Chisel (021 691 0878)

www.hertex.co.za

www.mrphome.co.za

www.bluebay.co.za

www.woolworths.co.za

Lantern R350 van Woolworths

Astro tafeltjie R699 van @Home

Bold bank R20 995 van Weylandts

Carnation sonbed R8995 van Block&Chisel

Gozo stoel R2499 van @Home

Java stoel R6995 van Loft Living

Lula sonbed van Blue Bay. (POA)

Lantern R259.99 van Mr Price Home

Sicily stoel R3995 van Block&Chisel

Kubu koffietafel R1100 van Mr Price Home

Kubu kant tafel R499 van Mr Price Home

Buitelug materiaal. Ontwerp: Time out. Kleur: Fog van Hertex. Prys: R866.40 pm

Buitelug materiaal. Ontwerp: Toucan. Kleur: Drizzle van Hertex Prys: R866.40 pm

Steamers sonbed R4995 van Weylandts

