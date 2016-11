Familie-Sondae by The Galileo

Uitgestrekte grasperke, snoephappies tydens ’n sonsondergang en mense wat lekker saam sing. Dit is waar familieherinneringe gemaak word. Ses kindervriendelike flieks sal tydens die Desember 2016- en April 2017-vakansie by die opelug-fliek by The Galileo gehou word. Gaste kan ook smul aan heerlike verversings en drinkgoed wat te koop is. Al wat jy nodig het, is om ’n gemaklike rugstut en ’n warm kombers te huur en om ’n goeie plekkie op die grasperk vir jou en jou geliefdes uit te soek.

Kyk uit vir die volgende flieks

Sondag 11 Desember: Frozen

Sondag 18 Desember: The Jungle Book (2016)

Sondag 8 Januarie: Toy Story

Sondag 2 April: The Lego Movie

Sondag 9 April: Ice Age

Sondag 16 April: The Neverending Story

Kaartjiesvir volwassenes en kinders kos R79 elk. Huur ’n kombers en rugstut teen R100.

Toegang gratis vir kinders onder twee. Deure open om 16:00. Besoek www.thegalileo.co.za vir die verskeie venues en om plek te bespreek.