Kersmarkte 2016

Johannesburg

The Linden Market in the Park

Waar: Botaniese Tuine in Johannesburg

Wanneer: 3 Desember

Tydens die eerste week van Desember sal The Linden Market terugkeer vir sy tweede Kersseisoen, en hierdie keer is daar, as gevolg van die oorweldigende terugvoer, besluit om dit in die stad se enorme groen grasperke van die Botaniese Tuine te hou. Die fokus is op plaaslike, handgemaakte en stylvolle produkte, terwyl daar ook antieke items en kreatiewe ontwerp uitgestal word.

In plaas van die gewone, onaangename besoek van raserige winkelsentrums, kan gaste in die tuine ontspan, musiek, wyn en kos geniet en rustig hul Kersaankope maak. Jy kan ook aanlyn deel wees van die pret, en jou foto’s van die geleentheid deel met die hutsmerk #MarketinthePark.

Gratitude in Keyes Art Mile









Waar: Keyes Avenue, Rosebank

Wanneer: Dinsdag 29 November

Binnekort maak daar ’n splinternuwe pop-up winkel oop op die Keyes Art Mile straat. Dié geskenkwinkel, onder die naam Gratitude, spog met uitgesoekte kase en vars brode, olywe, ingelegde vrugte en vleise gekry word, terwyl daar ook handgemaakte linne, tafeldoeke en servette verkoop word. Verdere Kersgeskenke sluit in ’n eksklusiewe keramiekversameling soos borde, vase en ander houers. Hierdie winkel sal slegs vir die Kersseisoen oop wees.

Durban

The Stables Lifestyle Market









Waar: 9 Jacko Jackson Road, Morningside

Wannneer: Woensdae en Vrydae

Dié plaaslike mark vind plaas by ou perdestalle en behou ook die atmosfeer wat saam met die opstel kom. Die mark se paadjies word ook vernoem na bekende resiesperde, en besoekers kan ’n groot verskeidenheid produkte vir hul Kersaankope versamel. Tuisdekor, antieke items, grimering, skilderye, borduurwerk, boeke, en speelgoed kan by die stalletjies gevind word.

The Morning Trade









Waar: The Plant – 5 Station Drive, Station Drive Precinct

Wanneer: Elke Sondag

Plaaslike verskaffers is die dryfkrag agter hierdie mark, waar daar goeie, heilsame kosse en kombuisprodukte verkoop word. Jy kan dus elke Sondag seker maak dat jou maaltye voor, tydens en sommer ook na Kersfees altyd uit die boonste gestoeltes is, en dat jou tafel net glimlagte sal wys. Top kwaliteit vleise, vars plaasprodukte, heerlike spesialiteite en gemeenskaps-bewuste kosse sal beskikbaar wees, terwyl jy ook gerus vriende in die rustige atmosfeer kan ontmoet en kuier rondom smullekker kos en drankies.

Kaapstad

Made in the Cape Festive Fair









Waar: Cavendish Square, Claremont,

Wanneer: 6-18 December 2016

Dit is ’n produk van die Made in the Cape-markte, maar hierdie sal die grootste geleentheid nog wees. Dit is ook veel langer as die gewone mark, terwyl daar ook elke 3-4 dae nuwe uitstallings plaasvind. Daar sal dus elke paar dae splinternuwe produkte en items beskikbaar wees. Dit sluit in juwele, handgemaakte geskenke, tuisdekor en natuurlik Kersfees-rangskikkings. Daar sal iets wees vir elke familielid.

Fab Ideas Christmas Gift Fair









Waar: Kommetjie Gemeenskap Saal, Teubes Road

Wanneer: 15-18 Desember 2016

Donderdag: 9am-5nm; Vrydag-Sondag: 9am-7pm

Die Kommetjie Gemeenskapsaal sal middel Desember tuis wees vir ’n Kersfees Wonderland, met unieke, vars produkte en items wat teen billike pryse verkoop word. Goedere sluit in dekor, juwele, klere en handwerke, terwyl daar ook ’n deli sal wees waar daar heerlike gebak en vars kombuisprodukte gekoop kan word.

