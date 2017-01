Lyk stylvol in geel

Geel word beskou as ’n diverse kleur wanneer dit kom by mode, en soos met enige kleur, is die beste raad om jou veltoon as riglyn te gebruik om te bepaal watter skakerings jou gelaatstrekke komplimenteer.

Helder skakerings van geel is meer gepas vir donkerder gelaatstrekke, en aangesien dit somer is, pas dié skakering ook perfek by bruingebrande veltone. Sagter skakerings van geel is ideaal vir ligter veltone en indien jy ’n meer porselyn-tipe veltoon het, is ligte pastelskakerings van geel die beste keuse.

Kikker jou klerekas op met stylvolle geel motiewe en bykomstighede. Komplimentêre kleure vir geel sluit in: Blou, wit, grys en swart. Balans is die geheim, daarom is ons beste raad om jou uitrusting eenvoudig te hou met monotoon kombinasies en geel bykomstighede om jou uitrusting af te rond.

Geel van kop tot tone

Midi rok (R1899.00) Country Road

Maksi-rok (R1299.00) Country Road

Moulose rok met borduurwerk (R499.00) Foschini

Rok (R507.00) Zara

Sjiffonrok (R899.00) H&M



Toppies

Bloes met frille (R599) Country Road

Langmou bloes (R508) Zara

Bloes met gedrukte motiewe (R179.00) H&M

Rok met frille (R999) Mango

Geel bloes (R370) Truworths



Broeke en rompe

Palazzo driekwartbroek (R449.00) Mango

Romp (R563.00) Zara

Kortbroek (R149.00) H&M

Palazzo broek (R507.00) Zara

Romp (R629) H&M