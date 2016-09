Oefen-truuks vir lente

Dis moeilik om na die lang wintermaande weer in ’n oefenroetine te kom aangesien jou fiksheidsvlakke gedaal het en jou oefenklere dalk bietjie stywerig pas.

“Dit is nou ’n goeie tyd om jou rusbank te groet en jou oefenskoene aan te trek,” sê Adventure Boot Camp se Hoofafrigter, Wendy-Joy Timmes. “Die dae is langer, maar nog steeds koel en vars. Dit is die ideale tyd van die jaar om in die buitelug te oefen.”

Hier is nuttige wenke om ’n lentebries oor jou oefen-roetine te laat waai.

1. Jou voete is gemaak om mee te loop

Die weer is beter en jy kan nie meer die koue of verkoues as verskoning gebruik om op die rusbank te bly lê nie. Stel jou wekker vroeër of gebruik die voordeel van die langer dae om in die buitelug ’n vinnige stappie in te kry.

2. Kom uit

Probeer om in die buitelug te oefen. Dit kan baie vervelig wees om elke dag in die gimnasium te oefen. Die buitelug sal jou gemoed lig en die goedvoel-hormone sal jou help om lekkerder te oefen. Dit is ideaal om van die wintermorbiditeit ontslae te raak.

3. Maak oefening interessant

Daar is baie dinge in die buitelug wat jy kan gebruik om jou oefenprogram interessanter te maak. Klim trappe in die park, gebruik die park se bankies. Stap steiltes uit.

Wil jy aansluit by ’n span wat jou steun? Sluit aan by Adventure Boot Camp! Klasse is landwyd beskikbaar en elke kamp duur vier weke. Kies ’n klas wat by jou skedule pas – vroegoggend of saans – vir 4, 12 of 20 sessies per maand (dit is een, drie of vyf dae per week). Besoek www.AdventureBootCamp.co.za vir meer besonderhede.