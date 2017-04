Ons 5 moet-sien uitstallers by KAMERS

Herfs 2017 beloof om die beste inspirasie van trotse plaaslike talent te bied. Meer as 150 makers bring vanjaar hul unieke handgemaakte produkte, heerlike kos en wyn, musiek en meer na KAMERS/Makers 2017 in Johannesburg en Kaapstad. Gaan loer gerus aanlyn by shop.kamersvol.com en word nou al geïnspireer. Ons deel ons 5 moet-sien uitstallers wat jy nie by vanjaar se KAMERS/Makers kan misloop nie:

1. Lorne

Die juweliersontwerper, Gillian Lawrence, se interessante ontwerpe is ’n kombinasie van spontaniteit en speelsheid. Sy put inspirasie uit daaglikse oomblikke – veral wanneer sy nie daarop fokus nie.

Gillian beskryf haar ontwerpe as “an embraced, uncalculated design in a sense with little over thought.”

E-pos: [email protected]

Webblad: gillianlawrence.com

Facebook: @lornejewellery

Instagram: @for_lorne









2. Dayfeels

Dayfeels is die handewerk van die Suid-Afrikaanse fotograaf en kunstenaar, Amor Coetzee. Haar inspirasie spruit voort uit ’n diepe waardering vir die see, die eienskappe van water asook die landskap. Om te skep beteken vir Amor vryheid en dit is duidelik sigbaar in haar werk.

E-pos: [email protected]

Webblad: www.dayfeels.co.za

Facebook: @dayfeels

Twitter: @dayfeels

Instagram: @dayfeels









3. Shauna Neill

Shauna Neill se juwele is uniek, minimalisties en perfek vir die moderne vrou wat daarvan hou om iets te dra wat haar laat uitstaan van die res.

“I never create a piece that I would not wear myself, which keeps me true to what I believe is good design and good workmanship,” sê Shauna.

Al haar juwele word handgemaak in Durban deur ’n groepie vroue wat vroeër werkloos was en wie Shauna opgelei het in die kuns van juweliersontwerp.

E-pos: [email protected]

Webblad: www.shaunaneill.co.za

Facebook: @ShaunaNeill

Instagram: @shaunaneilldesign











4. Archibold Solid Woods

Die skeppers van Archibold Solid Woods, Mark Buchanan en Suly Kuhn, het saamgewerk met die visie om kanttafeltjies te skep wat eenvoudig maar tog elegant en uniek is. Hulle maak slegs gebruik van soliede herwonne hout en omdat elke stuk anders lyk, is dit ware kunswerke.

Het jy geweet: Die naam Archibold beteken eg, dapper en braaf.

E-pos: [email protected]

Webblad: archiboldsolidwoods.com

Aanlynwinkel: archibold-solid-woods.shopstar.co.za

Instagram: @archiboldsolidwoods

Facebook: @archiboldsolidwoods









5. Artesense

Yvette Mommsen het ’n paar jaar gelede die aanlynwinkel Artesense begin om haar liefde vir handgemaakte produkte te deel. Dit het haar uiteindelik geïnspireer om haar eie reeks Makrame-produkte te vervaardig. Vandag is haar klein besigheid suksesvol en word haar produkte oral herken.

E-pos: [email protected]

Webblad: artesense.co.za

Facebook: @artesensehandmadeproducts

Twitter: @artesensesa

Instagram: @artesenseonline









Kamers vind plaas in Johannesburg en Kaapstad. Hiermee meer besonderhede:

Johannesburg

• 26 – 30 April 2017

• St John’s College, Houghton

• 9:00 – 17:00 daagliks

Kaapstad

• 24 – 28 Mei 2017

• Die Kasteel de Goede Hoop

• 9:00 – 17:00 daagliks

Besoek ook die webblad by kamersvol.com vir meer.