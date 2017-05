Ontmoet Boer Soek ’n Vrou se nuwe boere

2017 se boere se ouderdomme wissel tussen 23 en 60, terwyl daar ook een vroulike deelnemer is.

As jy die boere beter wil leer ken en wil inskryf, moet jy kykNET se webtuiste by kyknet.tv besoek. En, as daar ’n boer is wat jou oog vang, moet jy voor middernag op 26 Mei 2017 inskryf.

Minki van der Westhuizen is weer die aanbieder van Boer Soek ’n Vrou, wat Oktober 2017 op die kassie sal wees.

Die tiende reeks gaan ook drie episodes bykry wat ’n terugblik gaan gee oor die vorige nege seisoene en waar van die deelnemers hulself vandag bevind.

Hier is die 10 boere

Adriaan (27): Gemengde boerdery Riversdal, Wes-Kaap

Eben (29): Wildsboerdery Dwaalboom, Limpopo

Braam (32): Gemengde boerdery Rooiwal, Vrystaat

Carl (31): Skaap- en beesboer Carnarvon, Noord-Kaap

Stephen (24): Wildsboerdery Steytlerville, Oos-Kaap

Ruan (27): Gemengde boerdery Jan Kempdorp, Noord-Kaap

Jacques (27): Skaapboerdery Loeriesfontein, Noord-Kaap

Johan (60): Beesboerdery Carolina, Mpumalanga

Stoffel (30): Gemengde boerdery Rooiwal, Vrystaat

Heleen (53): Wild- en beesboerdery Pienaarsrivier, Limpopo