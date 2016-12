Rolanda Marais se baba gebore

Charlotte James Malherbe is op 6 Desember 2016 gebore, net 19 dae voor Kersfees. Hierdie pragkind van Rolanda Marais en manlief Jozua Malherbe het die oulikste gesiggie en ons kan nie wag om meer foto’s van haar te siene te kry nie!

Rolanda, wat saam met haar beste vriendin, die Binnelanders-aktrise Nadia Valvekens, op ons Desember 2016-voorblad verskyn, het in die artikel vertel sy kon nie wag om ’n ma te wees nie.







“Ek voel ’n verskuiwing in my wese, ’n verdieping van my menswees, soos die tyd naderkom. Jozua is net so opgewonde.”

Sy erken die swangerskap het haar en Joz, soos sy hom noem, ’n bietjie onkant betrap.

“Ek word ’n maand ná haar verwagte geboortedatum 39, en toe ons getroud is, het ons geweet ek het nie baie tyd om swanger te raak nie. Maar ons het nie gedink dit gaan binne ’n maand of twee gebeur nie – eerder ná ’n jaar of so. Maar sy het seker geweet sy moet eerder vroeër as later kom. As sy vir my en haar pa moes wag om te besluit …” skerts sy.

Rolanda en Jozua het op familiename vir hul dogtertjie besluit: Charlotte James. “Op daardie manier gee ons haar ’n deel van ons geskiedenis en bloedlyn. My ma se naam is Charlotte, en James is my oupa en broer se naam.”

Kyk hier na die oulike geskenke wat Rolanda vir Charlotte James bymekaar gemaak het: