Spek in al sy glorie

Spekkonfyt

Maak 500 mℓ

Die perfekte kombinasie van soet en sout! Sit die spek op bruschetta of op ’n kaasbord.

• 500g repiesspek, fyngekap

• 1 ui, fyngekap

• 4 knoffelhuisies, gekneus en fyn gekap

• 125 ml sagte bruinsuiker

• 125 ml aangemaakte sterk koffie

• 60 ml esdoringstroop of heuning

Maak so:

1 Braai die spek in ’n pan tot bros en gaar. Skep uit en hou eenkant. Hou die olie in die pan.

2 Braai die ui en knoffel vir 5 min. in die spekolie.

3 Voeg die spek, bruin- suiker, koffie en esdoringstroop by.

4 Laat prut vir 20-25 min. of tot die konfyt blink en dik is.

Spekburger

Wat het ’n burger nodig om dit nóg lekkerder te maak? Spek natuurlik. Maak jou gunsteling-frikkadelle, draai in repies spek toe en braai soos gewoonlik. Smul!

Karamelspek

Ja, jy kan spek karamelliseer. Dit maak dit net nóg beter.

Esdoringstroopspek

Verhit die oond tot 200 °C. Pak 8 spekrepies op ’n bakplaat en verf elk met esdoringstroop. Bak vir 7 min. Draai die spek om en verf weer met esdoringstroop. Bak vir nog 7 min. tot krakerig.

Sjerriekaramelspek

Verhit die oond tot 200 °C. Marineer 8 spekrepies vir ’n uur in 125 ml sjerrie. Verhit 125 ml bruinsuiker en 45 ml sjerrie in ’n klein kastrol. Roer tot die suiker opgelos is. Kook vir 1 min. Pak die spekrepies op ’n bakplaat. Verf elk met die sjerriestroop. Bak vir 7 min. Draai die spek om en verf met nog sjerriestroop. Bak vir nog 7 min. of tot krakerig.

Whisky-karamelspek ( jy kan ook tequila gebruik!)

Volg die sjerriekaramel-resep, maar vervang die sjerrie deur whisky.