Wynfees: Taste the Helderberg

Wynplase en restaurante in die aanloklike Helderberg-streek gooi hul reënboogkombers vir net een aand op Donderdag 15 Junie 2017 op Somerset-Wes oop en vertoon trots hul plaaslike kos en wyn. Vanjaar word jy uitgenooi om die winter vir een aand af te skud en iets rooi te dra – die temakleur wat die oog gaan vang.

“Taste the Helderberg het een van die hoogtepunte op die Wes-Kaapse wynkalender geword,” sê Stellenbosch Wynroetesbestuurder, Elmarie Rabe.

Taste the Helderberg sal van 17h00 tot 21h00 by die NH The Lord Charles Hotel bedien word – ’n reëling wat baie gaste ideaal pas, want hulle rek die geleentheid in ’n langnaweek uit, omdat die volgende dag, Vrydag 16 Junie, ’n vakansiedag is.





’n Hoogtepunt vir veral wynliefhebbers by Taste the Helderberg 2017, sal die geleentheid wees om ’n vroeë kykie en proetjie van die streek se jongste wyne te kry, sowel die proekans van die ikone wat hierdie Stellenbosch Wynroete sub-streek in die visier van internasionale connoisseurs geplaas het. Die meeste van hierdie wyne sal te koop wees teen spesiale pryse, wat ook geldig is met aflewering deur die logistieke- en vervoer-oplossingsmaatskappy, Aramex, ’n trotse vennoot van Stellenbosch Wynroetes.

Daar sal ook opskietrestaurante wees deur Helderberg se bekendste kosplekke en die geleentheid om meer te leer oor wynmaak van die wynmakers en wingerdboukundiges self.

Die druifvariëteite se meesterklasse is op aanvraag van die publiek gereël om die klimaat- en geografiese redes agter die uitstaande kwaliteit, wat uit hierdie kusgebied enkele minute van die Kaapstadse stadskern, te beklemtoon.

Kaartjies kos R100 per persoon en moet verkieslik aanlyn bespreek word by wineroute.co.za. As daar enige kaartjies oor is, sal dit by die deur verkoop word.

Vir meer inligting besoek wineroute.co.za of bel 021 886 8275.