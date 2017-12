10 wenke wat jou figuur vlei

Kies die regte handsak

Klein handsakke by lang vroue laat hulle nog langer lyk, terwyl groot sakke by kleiner vroue hulle selfs korter laat lyk. As jy die aandag weg wil lei van jou heupe, is ’n kruis-lyf handsak ’n goeie opsie. Dit vestig die aandag op die middellyf en weg van die heupe.

’n Bra wat lig

Maak seker dat jou bra sy werk doen – om jou borste te lig waar dit moet. Jou tepels moet presies tussen jou skouers en elmboë wees.

Dra laag-op-laag

Laag-op-laag is ’n maklike manier om jou figuur te vlei, maar dit is belangrik om seker te maak dat die onderste laag noupassend is. Die onderste laag moet ook van ’n ligter materiaalstof gemaak wees as die boonste laag, dus: moenie ’n sjiffonbaadjie bo-oor ’n katoenhemp dra nie.

Kies die regte lengte vir jou figuur

Korter vroue moet korter baadjies dra, terwyl langer vroue langer baadjies kan oorweeg. Vermy baadjies met te veel sakke of addisionele detail, dit laat jou figuur ekstra bonkig lyk.

Die regte skoene

Terwyl jy nie oornag langer sal word nie, kan die regte paar skoene die illusie van langer bene gee. Om die illusie van nimmereindigende bene te skep, dra hakke wat met jou veltoon ooreenstem en vermy breë enkelbande. Hakke en sandale sonder enkelbande laat jou been langer vertoon deur die “lyn” van jou lyf te verleng.

Verstaan jou proporsies

Indien jy ’n lospassende top dra, moet jy ’n styfpassende broek daarby dra. Dieselfde geld vir die omgekeerde. Jy kan bonkige materiale en opvallende detail soos plooie, valle en sakke by jou kleiner bates dra, maar vermy dit by groter dele en dra eerder dunner materiale of ’n snyersnit in donker kleure en skoon lyne.

Speel met lengtes: Asimmetries

’n Asimmetriese top is dadelik vleiend. In plaas daarvan dat die soom oor jou middel beweeg (wat verdeel en groter vertoon) dwing ’n asimmetriese lyn die oog in ’n diagonale lyn wat jou maag en bobene meer vlei.

Die regte patrone

Hou patrone in verhouding met jou figuur. Hoe groter jou bou, hoe groter kan die patroon wees en omgekeerd.

Denims met groot sakke

Indien jy voller boude wil verbloem, kies denims met groot, regaf sakke. Daar moet ook nie ’n groot spasie tussen die sakke wees nie.

Manipuleer met kleur

Volg hierdie kleur-riglyn: Dra ligte en helder kleure in die areas wat jy wil uitlig; donker by die dele wat jy wil verbloem.