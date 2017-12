Borsstuk oor die kole

Genoeg vir 8

• 4,5 kg heel borsstuk (brisket), moenie die vet afsny nie

• 15 ml (1 e) fyn gekapte knoffel

• 1 rooi brandrissie, fyn gekap

• sout en swartpeper

• 3 uie, geskil en in dik skywe gesny

• 3 lourierblare

• hand vol tiemie

• 30 ml (2 e) heuning

• 250 ml (1 k) beesvleisaftreksel

• 125 ml (½ k) appelasyn

• 250 ml (1 k) passata (Italiaanse tamatiesous)

• 125 ml (½ k) whisky/bourbon

Braaisous

• 2,5 ml (½ t) brandrissiepoeier

• 30 ml (2 e) gerookte paprika

• 60 ml (¼ k) appelasyn

• 15 ml (1 e) tamatiepasta (puree)

• 15 ml (1 e) Dijon-mosterd

• 30 ml (2 e) heuning

• 60 ml (¼ k) whisky

1 Voorverhit die oond tot 160 °C.

2 Sit die uie, lourierblare en tiemie in ’n swaarboomoondpan.

3 Vryf die beesvleis met knoffel en brandrissie, geur met sout en swartpeper en sit die vleis met die vetkant na onder op die uielaag in die oondpan.

4 Meng die heuning, aftreksel, passata, appelasyn en whisky en vul die oondpan daarmee. Bedek met foelie.

5 Rooster vir 6 uur in die oond – smeer die vleis elke halfuur of uur met die pansous.

Braaisous

1 Roer die gerookte paprika, brandrissiepoeier, appelasyn, tamatiepasta, Dijon-mosterd, heuning en whisky goed deur in ’n kastrol oor matige hitte.

2 Bring tot kookpunt, verlaag die hitte en prut vir 4-5 min. of tot die sous verdik het.

3 Maak ’n vuur en haal die vleis uit die oondpan sodra jy genoeg matige kole het.

4 Smeer die vleis deurentyd met die braaisous en braai vir 10-15 min. aan albei kante of tot gekaramelliseer.