Basiese hawermoutkoekies met misokaramel

Genoeg vir 15

• 110 g botter

• 75 g sagte bruinsuiker

• 15 ml (1 e) gouestroop

• 55 g volgraanmeel

• 55 g koekmeel

• 5 ml (1 t) bakpoeier

• 110 g hawermout

• 100 g pekanneute, ruweg gekap

• 10 ml (2 t) fyngemaalde gemmer

• 2,5 ml (½ t) sout

• 1 eier, liggies geklop

1 Voorverhit die oond tot 180 °C. Voer ’n bakplaat met bakpapier uit.

2 Meng die botter, suiker en gouestroop in ’n middelslagkastrol oor matige hitte. Roer deurentyd totdat die botter en suiker gesmelt is.

3 Meng die volgraanmeel, koekmeel, bakpoeier, hawermout, pekanneute, gemmer en sout in ’n middelslagmengbak. Maak ’n gaatjie in die middel.

4 Meng die stroopmengsel en eier by die droë bestanddele in.

5 Meng goed.

6 Rol die mengsel in klein (sowat 35 g) balletjies uit. Pak die koekies op die voorbereide bakplaat en druk die balletjies met jou duim of met ’n vurk effens platter.

7 Bak vir 10-12 min. of tot goudkleurig en gaar. Haal uit en laat op ’n draadrakkie afkoel.

Misokaramel

Miso (beskikbaar by gesondheidswinkels) is gefermenteerde, gestoomde sojaboontjies. ’n Klein bietjie is genoeg om ’n diep umami-geur aan geregte te gee. Dit verryk en verdiep die karamel en is gewis iets wat jy kan probeer.

• 150 g suiker

• 125 ml (½ k) water

• 125 ml (½ k) room

• 15 ml (1 e) donker misopasta

1 Meng die suiker en water in ’n klein kastrol oor matige hitte. Roer tot die suiker gesmelt is en bring tot kookpunt.

2 Kook vir 4-5 min. of tot goudkleurig en die mengsel begin karamelliseer.

3 Trek van die hitte af en voeg die room by en dan die miso en roer tot goed gemeng.