Jenna Clifford gee jou juwele ’n nuwe lewe

Jenna Clifford is ’n Suid-Afrikaanse familie-onderneming wat sy ontstaan te danke het aan ’n begeerte om unieke en gehalte-erfstukke, geïnspireer deur vroulikheid, fauna, flora en simboliek te skep. Elke juweelstuk in die Jenna Clifford-reeks word deur klassieke ontwerpe gekenmerk en word deur geskoolde en toegewyde vakmanne met net die beste en kosbaarste materiale gemaak.

Behalwe vir hul juwele wat jy elke dag kan dra, is Jenna Clifford waarskynlik beter bekend vir daardie persoonlike skeppings wat ’n unieke juweelstuk verseker.

Baie Jenna Clifford-juwele word ook geskep deur ’n spesiale proses wat as “Bespoke Remodelling” bekendstaan. Dit gee jou die geleentheid om die juweliersware wat jy nie gebruik nie, of waarvan jy nie meer hou nie (soos goud, diamante en ander edelgesteentes) in ’n pragstuk te laat omskep wat jou persoonlikheid weerspieël. Só kan jy die skakels van jou verlede behou en terselfdetyd jou juwele geniet.

Jenna Clifford ​​verstaan die belangrikheid van erfstukke en nooi jou uit op ’n ontdekkingsreis deur tyd terwyl hulle jou familiegeskiedenis, jou drome en jou kosbaarste simbole saamsnoer in ’n tekenende stuk wat eeue lank ’n erfstuk kan wees.

Maak gerus ’n afspraak met een van Jenna Clifford se kundige ontwerpers om jou juwele te bespreek en na die hermodelleringsproses te kyk. Só sal julle kan vasstel hoe jou juwele, binne jou begroting, in iets nuuts omskep kan word.

Vir meer inligting, besoek die Jenna Clifford-webstuise hier: jennaclifford.com of stuur ’n epos na [email protected]

Jy kan ook jou naaste Jenna Clifford-boetiek besoek: Morningside 011 523 6600 | Lynnwood Bridge 012 368 4190

Jenna Clifford het hierdie maand ’n spesiale aanbod EKSKLUSIEF op alle “Bespoke Remodelling”-projekte. Jy kan 25%-afslag op enige hermodellering van ou juweelstukke kry. Besoek jou naaste Jenna Clifford-boetiek om in aanmerking te kom vir die promosie.

*Aanbod is slegs geldig tot en met 30 September 2017.