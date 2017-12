Listeria uitbraak ruk Gauteng: hoe beskerm jy jou mense?

(Soos die Listeria-uitbraak vorder, verander die syfers van die aantal mense wat lsiteriose opgedoen het en/of gesterf het. Die syfers word nie daagliks in hierdie artikel opgedateer nie. Die feite omtrent die siekte bly egter korrek, en sal opgedateer word indien nuwe inligting bekend gemaak word. Salomé Delport)

SA se grootste listeria-uitbraak ooit

Die grootste uitbraak van Listeria nog in Suid-Afrika woed tans ongesiens in Gauteng. Dié inligting is pas deur die National Institute for Communicable Diseases (NICD) bekend gemaak. Dit het ook begin uitbrei na die Vrystaat en Wes-Kaap. Met die somer op hande is die NICD geweldig besorg oor die potensiaal van die huidige listeria-uitbraak om baie meer lewens te eis.

Die tol is ontsettend: 24 babas is sover reeds dood; meer as 100 babas is reeds met ernstige, omvattende breinskade gelaat; en ’n onbekende getal miskrame is waarskynlik te wyte aan listeriose. Mense anders as swanger vroue en babas kan ligweg siek word en self meningitis opdoen. In Gauteng is sover 304 gevalle vir vanjaar aangemeld, met 103 in die res van die land.

Sover kon die NICD nog nie daarin slaag om die bron op te spoor nie.

Dit beteken dat die uitbraak sal voortduur – en dat die getalle verder skerp sal styg. Die warm somertemperature sal na verwagting ’n groot nadelige effek inhou.

Die bron is vermoedelik ’n kossoort wat ons almal eet, wat massageproduseer word en wyd versprei word in Gauteng.

Listeria se verantwoordelikheid vir baba-sterftes en breinskade, asook miskrame

Terwyl die bron ongeïdentifiseer bly, sal meer babas met listeriose gebore word, met verdere sterftes en breinskade onder die babas wat oorleef.

Gebaseer op die syfers tipies vir ander Listeria-uitbrake kan verwag word dat 60% van die babas wat oorleef omvattende en permanente breinskade kan oorhou.

Babas wat met listeriose gebore word, het tipies longontsteking of meningitis of algemene septisemie. Dit loop meestal uit op breinskade, met intellektuele gestremdheid, motoriese gestremdheid en/of verlies van gehoor en visie.

’n Onbekende aantal swanger vroue kon hul babas weens ’n Listeria-geïnduseerde miskraam verloor het. Aangesien Listeria selde as oorsaak van ’n laat-swangerskap-miskraam ondersoek word, sal die getal nooit bepaal kan word nie.

Listeria-skoksyfers vir Gauteng en res van land

Die kommerwekkende deel is dat die aantal gevalle maand vir maand bly toeneem, sê dr. Juno Thomas, hoof van die Sentrum vir Enteriese Siektes van die NICD.

“In ’n normale jaar teken ons tipies vyf tot tien gevalle per maand oor die hele Suid-Afrika aan – een of twee per provinsie. In April vanjaar het ons ’n skielike toename opgetel, met tien gevalle aangemeld in Gauteng alleen.

“Nou staan die syfer net vir Oktober in Gauteng alleen op 72. Dit is die hoogste syfer ooit vir een maand in ons land.

“Ons verwag selfs hoër syfers soos die somer vorder. Voor die einde van November het die syfer vir die maand reeds op 81 gestaan.”

Hoewel die uitbraak beslis in Gauteng begin het, sien die NICD nou gevalle regoor die land, met ’n duidelike toename in die Wes-Kaap, Vrystaat en selfs Kwa-Zulu Natal.

Die syfer vir die res van die land vir Oktober was 57 – vyf tot tien keer meer as normaalweg.

Dit is Suid-Afrika se grootste uitbraak ooit – en inderdaad van die grootstes ter wêreld.

Listeria oorleef in ys- en vrieskaste

Listeria-uitbrake word gewoonlik verbind aan een of ander besmette kos.

Listeria kan in kos wat by kamertemperatuur staan binne net twee uur in so ’n mate vermeerder dat dit mense siek maak. Daarby is Listeria een van ’n handvol voedselbederwers wat in die yskas vermeerder en selfs in die vrieskas oorleef.

Tot dusver kon die NICD nie vasstel wat die bron van Listeria-besmetting in die huidige uitbraak is nie. Vermoedelik is dit ’n tipe kos wat massavervaardig word, deur arm en ryk geëet word en landwyd versprei word.

Die voedselsoorte wat ondersoek word sluit in hoender, klaarbereide kos, melkprodukte en vars produkte.

Sulke uitbrake duur tipies voort tot die besmettingsbron opgespoor word – ’n moeilike taak, aangesien min voedselvervaardigers vir Listeria toets. Daar rus geen wetlike verpligting op hulle om verwerkte kos vir die teenwoordigheid van hierdie relatief skaars maar uiters gevaarlike organisme te toets nie.

Listeria is 10 keer meer algemeen onder swanger vroue

Listeriose is ’n relatief skaars maar uiters gevaarlike siekte met ’n besonder hoë sterftesyfer. Twee tot drie uit elke tien mense wat listeriose opdoen, sterf. Daarby hou baie van diegene wat herstel permanente breinletsels oor.

Die groot kommer is egter swanger vroue, verduidelik dr. Thomas.

“Ten minste tien keer meer swanger vroue doen Listeria op as enige ander groep mense. Hulle is om een of ander onbekende rede meer vatbaar vir hierdie voedselbederwer.

“Die swanger vrou voel self bloot ligweg siek, met simptome tipies aan ’n verkoue, soos hoofpyn, effense koors en lyfseer. Die bakterie kan egter oor die plasenta beweeg, van waar dit die baba binnedring – en die werklike skade aanrig.

“Ons weet dat een uit elke vyf van die geïnfekteerde vroue hul baba verloor weens ’n miskraam of stilgeboorte. Die babas wat listeria tydens swangerskap oorleef, is met geboorte reeds siek met longontsteking, meningitis of algemene septisemie – uiters ernstige toestande onder sulke kleintjies. Een uit elke drie babas sterf binne enkele maande na geboorte. Byna die helfte (40%) van die wat nie sterf nie, hou ernstige breinskade oor.”

Bron van listeriose bly ’n raaisel

“Die groot uitdaging is om die kositems te identifiseer waarvan almal geëet het wat siek geraak het,” sê dr. Thomas. “Dit is egter ontsettend kompleks om die bron vas te pen, aangesien ’n hele aantal faktore tegelyk inspeel.

“Om mee te begin: teen die tyd dat ons die syfers van die hospitale kry is die pasiënte reeds huis toe – of oorlede. Dit is dan bitter moeilik om elkeen op te volg om sodoende een of ander gemeenskaplike leidraad te identifiseer.

“Daarby is die inkubasietydperk (die tyd wat verloop vandat jy die organisme opgedoen het totdat jy siek raak) van drie tot sewentig dae. Dit is byna onmoontlik vir mense om te onthou wat hulle twee maande gelede geëet het.

“Ons weet ook dat nie almal ernstig siek raak nie. Vir party is dit niks meer as ’n ligte maagaandoening met ’n bietjie koors en spierpyn nie. Dit lyk asof sekere mense meer vatbaar is en dan die ernstige en potensieel dodelike listeriose-meningitis opdoen, met erge hoofpyn en ’n stywe nek as die eerste tekens. Ons weet ook dat sowat 10% van mense listeriadraers is wat self heeltemal gesond is.

“Maar sover kon ons vasstel deur kweking van die organismes wat ons van siek pasiënte geïsoleer het dat almal siek is weens een lyn van Listeria. Ons dink die waarskynlikste scenario is dat ons te doen het met, óf een enkele besmette voedselitem, óf met een voedselverwerker wat verskeie kositems verwerk en versprei.

Listeriose kosbron iets wat ryk en arm eet

“Sover is listeriose gediagnoseer by pasiënte in beide staats- en privaathospitale. Daaruit lei ons af dat die besmette kositems iets is wat deur mense van ’n wye verskeidenheid sosio-ekonomiese vlakke geëet word. As die meeste gevalle byvoorbeeld net in die privaat sektor opgetel sou wees, sou ons begin soek het na luukser kositems soos eksotiese kase. Ons vermoed egter dat ons nou eerder te doen het met iets wat vir die massamark berei word en wyd deur die land versprei word.”

Die meeste groot supermarkgroepe berei kos sentraal en versprei dit in die streek. Terselfdertyd lewer talle kleiner vervaardigers aan supermarkgroepe, wat dit wyer versprei.

Dit is ewe moontlik dat ’n kitskoskettinggroep of die vervaardigers van een soort kitskos of die verskaffer van een bestanddeel vir ’n algemene kositem betrokke kan wees.

“Ons kon ook nog nie vasstel of ons met een spesifieke voedselitem te doen het, of met meer items nie, aangesien kruiskontaminasie baie maklik kan plaasvind tussen kositems wat in een fabriek berei word.

Potensiële bronne van listeria, soos elders in die wêreld

Dr. Malik Hussain, navorser van Lincoln Universiteit in Nieu-Seeland, sê die probleem is dat Listeria op bykans enige voedsel al aangetref is – vars, verwerkte en selfs gepreserveerde voedselsoorte.

Dit is een van daardie taai kalante wat kan oorleef in grond, op produkte waar dierekompos (humus) gebruik is en in water wat in kontak was met menslike afval. Dit groei in die yskas en kan selfs in die vrieskas oorleef.

Dit kan op vars en verwerkte kos voorkom, asook op gereed-vir-eet etes en kositems (soos klaargaar vis en hoender) en kookgereed groentes (soos klaargekapte en verpakte vars groente).

Die ander kosbronne waarin Listeria al opgespoor is ontsettend wyd.

Dit is al opgespoor in rou (organiese) melk én gepasteuriseerde melk en op melkprodukte gemaak van rou en organiese melk.

Groente en vrugte is ewe maklik bronne, van kole tot spinasies, wortels, alle soorte slaaiblare, ander slaaigroentes soos saadspruite, mayonnaise, gesnyde komkommer, jonguie, pietersielie, waatlemoene, nektariens en perskes.

Dit is al gevind op deli-vleis soos ham, polonies en Weense worsies, terwyl alle soorte vleis, hoender, gerookte vis en tuna ook besmet kan wees.

Vorige listeria-uitbrake

Ons vorige groot uitbraak was in 2015 in die Wes-Kaap toe sewe gevalle in een maand aangeteken is by Groote Schuurhospitaal.

Tipies is uitbrake klein en word rondom ’n dosyn of twee mense aangetas, waarvan die meeste herstel. Die ander aangetekende groot Listeria-uitbrake lyk so – en gee jou ook perspektief op die nuwe SA-uitbraak:

1985 in Kalifornië, waar 86 gevalle en 52 sterftes aangeteken is, weens besmette queso fresco (’n soort tuisgemaakte maaskaas).

aangeteken is, weens besmette queso fresco (’n soort tuisgemaakte maaskaas). 1988 in die VSA, waar meer as 100 mense siek geraak het en 18 gesterf het weens Weense worsies en koue vleis.

en het weens Weense worsies en koue vleis. 1997 in Italië, toe 1 560 Italiaanse leerders listeriose opgedoen het weens besmette geblikte mielies wat by die skoolkafeteria voorgesit is. Niemand is oorlede nie.

listeriose opgedoen het weens besmette geblikte mielies wat by die skoolkafeteria voorgesit is. 2010 in Texas, met 10 mense wat gesterf het na hulle dieselfde besmette seldery gebruik het.

het na hulle dieselfde besmette seldery gebruik het. 2011 in 28 Amerikaanse state, met 180 mense wat siek geraak het waarvan 33 mense gesterf het, weens spanspekke wat op een plaas in Colorado op so ’n manier verpak en vervoer is dat dit met Listeria besmet is.

Beskerm jouself teen listeriose

Met so ’n ekstensiewe lys van kositems wat ’n risiko kan inhou is dit nie so maklik as om bloot die of daardie produk uit te sny nie. Die WGO het 5 sleutelriglyne opgestel wat jou veilig sal hou – ook teen ander organismes.

Jou beste beskerming lê in algemene voedselhigiëne. Hier is die WGO se 5 sleutels tot veiliger voedsel:

Hou dit skoon: Was jou hande, al jou kombuistoerusting en jou werksoppervlaktes. Hou rou en gaar apart: Hou veral rou vleise en vis weg van ander kosse. Gebruik afsonderlike messe, snyplanke en houers daarvoor – dit keer dat kieme van rou kos na gaar en gereed-vir-eet kos versprei. Kook dit goed gaar: Hitte bo 70 °C vernietig die meeste organismes. Moenie vleis en hoender eet as die vleissap nog effens pienk is nie. Verkoel of gooi weg: Stoor kos in die yskas. Moenie kos langer as twee uur buite die yskas laat staan nie. Hou kos óf onder 5 °C óf stomend warm en bo 60 °C, waar organismes die moeilikste groei. Gooi ou kos weg. Begin met veilige, rou materiaal en gesuiwerde water: Gebruik net veilige water of behandel jou water. Gebruik kos wat behandel is om veilig te wees, soos gepasteuriseerde melk. Was rou vrugte en groente voor jy dit eet.

Nog wenke wat listeria moontlik kan keer

Dr. Hussain, wat op listeria navorsing doen, gee nog riglyne: