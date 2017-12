Meerkat Maantuig: amptelike lokprent

Die film, Meerkat Maantuig, wat op 16 Maart 2018 in teaters begin draai, se amptelike lokprent is vandag vrygestel.

Hierdie fliek deur vervaardiger Hanneke Schutte handel oor ’n tienermeisie met iepekonders, Gideonette (Anchen du Plessis). Na haar pa, Gideon (Drikus Volschenk) se skielike dood, is sy oortuig daarvan dat haar dae getel is. Haar ma (Hanlé Barnard) is raadop en stuur Gideonette om by haar oupa Willem (Pierre van Pletzen) en Ouma Koekie (Rika Sennett) te gaan bly om weg te kom van haar vrese af. Hier bevriend sy ’n dowe seuntjie, Bhubesi (Themba Ntuli), wat ’n ruimtereisiger wil word. Met Bhubesi se hulp, terwyl hy en haar oupa ’n maantuig bou, leer Gideonette om haar vrese by die horings te pak en vrede te maak met verganklikheid.