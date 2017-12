Mej. Heelal in video’s: Toe en Nou

Teen dié tyd weet jy seker al dat ons eie Demi-Leigh Nel-Peters as Mej. Heelal vir 2017 gekroon is. Sy het hierdie titel verlede week tydens die kompetisie in Los Angeles verower. Die eerste prinses is Mej. Kolombië en Mej. Jamaika die tweede prinses.

Onthou jy nog

Margaret Gardiner, rooi rose se Hollywood-verslaggewer, was in 1978 as Mej. Heelal gekroon. Sy het op Twitter gelukwense aan Demi-Leigh gestuur toe sy vroeër as Mej. Heelal aangewys is.