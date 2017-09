Genoeg vir 2 pannetjies

Hierdie is een van daardie ou resepte wat wraggies 24 uur neem om te maak. As jy mosbeskuit wil maak, breek die afgekoelde mosbolletjies uit mekaar en pak op bakplate.

Verhit die oond tot 220 °C, verlaag dadelik tot 100 °C en droog uit tot krakerig.

250 ml (1 k) rosyne

60 ml (¼ k) suiker

500 ml (2 k) louwarm water

2 x 10 g-pakkies aktiewe droë gis

2 125 ml (8½ k) koekmeel

250 ml (1 k) suiker

10 ml (2 t) sout

8 ml (½ e) anyssaad

270 ml (1 k + 1 e + 1 t) botter + ekstra vir smeer, gesmelt

250 ml (1 k) louwarm melk

1 eier, liggies geklits

Begin reeds die vorige dag met stap 1 en 2.

1 Kneus die rosyne met ’n rolstok, of knip hulle middeldeur.

2 Sit in ’n vrugtefles saam met die 60 ml (¼ k) suiker. Voeg die louwarm water by, roer en sit vir 24 uur of langer op ’n warm plek.

3 Voeg die gis by, roer en laat staan weer op ’n warm plek tot al die rosyne bo dryf en die suurdeeg gisborrels wys – sowat 4 uur.

4 Voeg 15 ml (1 e) suiker van die 250 ml (1 k) suiker en 500ml (2 k) koekmeel by die mengsel. Bedek, sit op ’n warm plek en laat rys tot dubbel die volume. Dit neem sowat 1½-2 uur.

5 Plaas die res van die koekmeel in ’n groot mengbak. Voeg die res van die suiker, sout en anys by.

6 Verhit die botter oor lae hitte en voeg die louwarm melk by.

7 Voeg die eier by die suurdeegmengsel en gooi by die meelmengsel. Voeg die melkmengsel ook by. Knie in die mengbak tot ’n stywe, elastiese deeg. Smeer ’n lagie gesmelte botter oor, bedek met kleefplastiek en laat rys op ’n warm plek tot dubbel die volume.

8 Voorverhit die oond tot 190 °C. Spuit 2 x 26 cm-broodpannetjies met kleefwerende kossproei.

9 Vorm gholfbalgrootte bolletjies deur die deeg tussen die duim en voorvinger af te knyp. Pak die bolletjies styf teen mekaar in die pannetjies en smeer ’n bietjie gesmelte botter tussen elke bolletjie. Smeer ook gesmelte botter bo-oor. 10 Bak vir 1–1¼ uur tot goudbruin en gaar.