Roche Bobois nou in Kramerville

In 2015 was Suid-Afrikaners oorstelp toe Roche Bobois hul heel eerste winkel in Kaapstad oopgemaak het. Nou, twee jaar later, is dit Johannesburgers se beurt. ’n Tweede Suid-Afrikaanse winkel vir dié luukse Franse handelsnaam het op 23 November in Kramerville oopgemaak.

Dié Kramerville-vertoonkamer vorm deel van Roche Bobois se meer as 255 vertoonkamers regoor die wêreld. Meubelstukke van Europese vervaardigers en ontwerpers soos Kenzo Takada, Bruno Moinard en Ora Ito vorm deel van die bekende Franse meubelhuis.

Luukse meubelstukke soos banke, stoele, eetkamerstelle, kaste, beddens en bykomstighede soos ligte, kussings en matte vorm deel van die handelsmerk se verskeie reekse.

As jy van oorspronklikheid hou, is Roche Bobois selfs bereid om meubels te verpersoonlik volgens jou voorkeure.

Roche Bobois-meubels in die nuwe Kramerville-vertoonkamer:

Roche Bobois het ook goeie verhoudings met bekende modehuise soos Jean Paul Gaultier, Missoni Home en Christian Lacroix Maison wat verseker dat hulle die uitdaging van internasionalisering aanvaar deur hul kliënte die persoonlike aanslag van kreatiwiteit en ontwerp te bied.

Vir meer inligting, besoek die webblad by roche-bobois,com of Facebook en Instagam

Adres

27 Commerce Crescent

Kramerville, Sandown, Sandton

2031 Johannesburg

Tel: (+27) 0 87 805 7090