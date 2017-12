Seekos-chowder

Genoeg vir 6-8

• 30 g botter

• 200 g repiesspek

• 1 ui, fyngekap

• 15 ml (1 e) knoffel, fyngekap

• 1 rooi brandrissie, fyngekap

• 1 selderystokkie, fyngekap

• 2 preie, dun gesny

• 100 g vinkel, fyngekap

• 80 ml (⅓ k) witwyn

• 750 ml (3 k) hoenderaftreksel

• 250 ml (1 k) room

• sout en swartpeper

• 500 g mossels, skoongemaak

• hand vol pietersielie, fyngekap

1 Verhit die botter in ’n groot kastrol oor matige hitte. Braai die spek vir 6-8 min. of tot krakerig, haal uit die kastrol en hou eenkant.

2 Braai die ui, knoffel en brandrissie vir 5 min. of tot die ui sag is. Voeg die seldery, prei en vinkel by en braai vir nog 2 min.

3 Voeg die witwyn, hoenderaftreksel en room by, geur met sout en swartpeper. Bring tot kookpunt, verlaag die hitte en laat vir 15 min. prut.

4 Voeg die mossels en spek by en prut vir nog 5 min. of tot die mossels gaar is. Voeg die pietersielie by en sit voor met krakerige brood.