Tekens van lae ystervlakke

’n Ystertekort is ernstig genoeg dat jy daarmee dokter toe moet gaan. Maar mens wil ook nie oorkom as iemand vol ipekonders nie. Dus wil jy eers dokter toe gaan as jy ’n sterk vermoede het dat jy regtig lae ystervlakke het. Gelukkig kan jy die tekens vir elkeen self tuis evalueer.

Tekens van ’n ystertekort

• Jy is altyd koulik

• Jy het nie krag het nie: jou spiere raak gou moeg en jy kan nie deurdruk nie

• Jy het ’n vinnige hartklop

• Jy kry seertjies in jou mondhoeke en jou tong is teer

• Jy proe nie goed nie

• Jy het rustelose bene-sindroom

• Jou onderste ooglid is aan die binnekant baie bleek

• As jy op jou vingernaels druk raak hulle wit en bly hulle lank wit voor hulle pienk raak. By mense met genoeg yster keer die pienk kleur binne ’n sekonde terug.

