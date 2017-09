Video: Prins Harry en die springmieliedief

Dit is die 2017 Invictus-spele in Toronto en Prins Harry, die stigter, woon dit by. Daar is onlangs ’n video vrygestel waarin Harry tydens die vlugbal-wedstryd tussen Denemarke en die VSA langs een van sy vriende, die Paralimpiese atleet David Henson, se vrou en tweejarige dogtertjie sit.

Hy was besig om met sy ander buurman te gesels toe die klein Emily Henson haar handjie in sy sak springmielies gedruk het. Hy het daarna vir haar ’n paar happies gevoer en met haar gespeel.

Kyk net hierdie skattige video van TIME Magazine