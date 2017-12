Vis in piesangblaarpakkies gebak met broccoli-groenslaai

Vis in piesangblaarpakkies gebak

Genoeg vir 6-8

• 15 ml (1 e) fyngekapte knoffel

• 1 groen brandrissie, fyngekap

• 30 ml (2 e) olyfolie

• 4 silwervisse of rooi roman

• sout

• 4 piesangblare, gewas

• 4 babavinkelknolle, in die lengte deurgesny

• 4 baba-preie, in die lengte deurgesny

• 2 sitroengrasstingels, deurgesny

• 1 kg growwe sout

1 Voorverhit die oond tot 200 °C.

2 Meng die knoffel, brandrissie en olyfolie in ’n klein mengbakkie. Vryf die knoffelolie oor die visse. Geur met sout en swartpeper.

3 Bind die piesangblare om die visse. Druk die vinkel, prei en sitroengras onder die blare in.

4 Gooi die growwe sout in ’n groot, diep oondpan. Sit die visse op die sout en bak vir 15-20 min. of tot gaar.

Broccoli-groenslaai

Genoeg vir 8

• 2 koppe broccoli, in klein blommetjies gebreek

• 30 ml (2 e) olyfolie

• sout en swartpeper

• 100 g gevlokte amandels, lig gerooster

• 200 g feta

• groot hand vol kruisement

• 30 ml (2 e) olyfolie en 30 ml (2 e) balsemiekasyn vir die voorsitslag

1 Voorverhit die oond tot 200 °C. Sit die broccoli in ’n groot oondpan. Gooi die olyfolie oor en geur met sout en swartpeper.

2 Rooster vir 10-15 min. of tot gaar.

3 Skep die geroosterde broccoli in ’n mooi slaaibak en strooi die amandels, fetakaas en kruisement oor.

4 Sprinkel olyfolie en balsemiekasyn oor net voor jy die vis voorsit.