Waatlemoenyslollies

Genoeg vir 6

• ¼ waatlemoen, geskil en in driehoekskywe gesny

• roomysstokkies

Margarita-granita

• 1 k (250 ml) suiker

• 4 k (1 liter) water

• sap en skil van een lemmetjie

• 30 ml tequila

1 Druk ’n roomysstokkie in elke waatlemoendriehoek. Voer ’n bakplaat met kleefplastiek uit en pak die waatlemoenlollies daarop.

2 Sit vir 2 uur of oornag in die yskas om te vries.

1 Roer die suiker, water, sap en skil van die lemmetjie saam in ’n kastrol oor lae hitte tot die suiker heeltemal gesmelt is – wees versigtig, die granita mag nie kook voor die suiker gesmelt het nie.

2 Verhoog die temperatuur en prut vir 5 min. Trek van die hitte af en laat heeltemal afkoel. Voeg die tequila by en gooi die mengsel in ’n plat bak van sowat 20 cm x 10 cm. Sit vir 5-6 uur of oornag in die vrieskas.

3 Haal die granita 5 min. voor opdiening uit en krap dit met ’n vurk sodat yskristalle vorm.

4 Sit dit saam met die waatlemoenlollies voor of eet die granita net so.