Karamelpere

Genoeg vir 6

• 125 g botter

• 125 g heuning

• 125 g suiker

• 30 ml (2 e) room

• 6 klein peertjies

• 50 g gevlokte amandels, liggies gerooster en in ’n diepbakkie gegooi

1 Voer ’n bakplaat met bakpapier uit.

2 Smelt die botter in ’n klein kastrol oor matige hitte. Voeg die heuning en suiker by. Roer totdat die suiker opgelos is.

3 Verhoog die hitte en kook vir 5 min. of tot sagtebalstadium (toets deur ’n lepeltjie van die stroop op ’n piering met water te laat drup, indien dit ’n bolletjie vorm, is dit gereed). Voeg die room by (dit sal vinnig opkook en borrel). Roer deur.

4 Doop elke peer in die karamel en laat die ekstra karamel afdrup.

5 Druk dadelik die peer se boudjies in die amandels en sit versigtig op die voorbereide bakplaat neer. Wag totdat die karamel geset is.