Karringmelk-en-sjokolade-koek

Genoeg vir 1 middelslagkoek

250 ml (1 k) water

125 g (¾ k) botter, in blokkies gesny

80 ml (¹⁄³ k) kakaopoeier, gesif

500 ml (2 k) koekmeel, gesif

5 ml (1 t) koeksoda

500 ml (2 k) strooisuiker

2 eiers

125 ml (½ k) karringmelk

5 ml (1 t) vanieljegeursel

Sjokoladeversiersel

360 g (1 blik) karamelkondensmelk, glad geklop

100 g (1 blok) sjokolade, ruweg gekap

1 Voorverhit die oond tot 160 °C. Voer twee ronde 18 cm-koekpanne met bakpapier uit en smeer met botter.

2 Verhit die water, botter en kakao in ’n klein kastrol oor matige hitte en roer tot dit gesmelt is.

3 Sif en meng die meel, koeksoda en suiker in ’n mengbak en voeg die bottermengsel by. Meng goed.

4 Voeg die eiers, karringmelk en vanieljegeursel by en klop om ’n gladde mengsel te vorm.

5 Gooi gelyke hoeveelhede van die beslag in die koekpanne en bak vir 35–40 min. of tot ’n toetspen skoon uitkom. Laat vir 10 min. in die koekpanne afkoel en keer dan op afkoelrakkies uit.

6 Smelt die sjokolade oor ’n dubbelkoker terwyl die koek bak. Voeg die karamelkondensmelk by en meng deeglik.

7 Versier die koeke met die sjokoladeversiersel en sit opmekaar om ’n laagkoek te vorm.