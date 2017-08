Springmielies … maar méér

Verwag ’n totale aanslag op jou sintuie wanneer jy jou eerste pakkie Guzzle & Wolf Gourmet Popcorn oopmaak. Verruklike geure soos Klapper & Chia-saad, Roosmaryn & Parmesaan, Feta & Swartpeper of Gesoute Karamel en Griekse Jogurt gaan meeding om jou gúnsteling-gunsteling te wees.

Anita Labuschagne en haar span sjefs van Sweet Temptations keer nou konvensionele springmielies behoorlik op sy kop met hul Guzzle & Wolf-reeks. Hul insig in terme van die verbruiker se peuselgewoontes, internasionale kosneigings en ’n ononderhandelbare toewyding tot hoë kwaliteit dien as wegspringplek vir hierdie revolusionêre peuselhappie.

“Ons ervaar dat mense toenemend gesondheidsbewus is, maar terselfdertyd steeds nou en dan ’n bederfie wil geniet,” sê Anita. “Ons het dus ’n versnapering – wat tradisioneel bloot ʼn fliektydhappie was – nuwe lewe gegee met innoverende, en selfs verrassende, geurkombinasies.”

Plaaslike bestanddele word ingespan (insluitend plaaslik geproduseerde springmieliepitte) en word dan gegeur met kraakvars kruie (meestal vanuit die sjefs se eie tuin) en speserye, of bedek met soete verleiding soos hul geheime karamelresep of egte Griekse Jogurt.

Natuurlike geure

Diegene met ’n soettand gaan gaande wees oor die ikoniese Gesoute Karamel, Heuning, Griekse Jogurt, Klapper & Chia-saad, Heuning & Sesamesaad, en Kaneel & Pretzel-geure.

Fynproewers met ’n voorkeur vir southappies sal die volgende geniet: Marmite-geur (’n eerste vir SA), Feta & Swartpeper, Cheddar & Gekaramelliseerde Ui, Olyf & Kruie (met ekstra suiwer olyfolie) en Roosmaryn & Parmesaan.

Die gelamineerde en herseëlbare zip-sakkies (in 3 verskillende groottes) is ontwerp om die springmielies langer vars te hou.

Wees gewaarsku: die verskeidenheid geure sal dit byna onmoontlik maak om jou gunsteling te kies. Koop dus die hele reeks by jou plaaslike SPAR of onafhanklike deli vanaf R15 (vir die mini-pakkies) tot R30 (vir die Wolfpak). Bederf ook jou vriende – as jy dit oor jou hart kan kry om te deel!

Loer by guzzleandwolf.co.za vir meer inligting, of gaan maak vriende by Facebook facebook.com/GuzzleAndWolf