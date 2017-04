Sement-dekor

Daar is klein sement-items wat jy by jou huis se dekor kan byvoeg, soos kershouers, blompotte, planthouers en lampe. Dan is daar ook die groter produkte soos tafels, stoele, muurpanele en ander meubels wat ’n groter indruk maak. Dit is jou keuse hoe jy dit wil inkorporeer.

Jy het natuurlik ook die opsie om die sement-voorkoms te kul. Byvoorbeeld, beddegoed met dieselfde skakering grys as natuurlike sement gee reeds daardie illusie. Gebruik dan langs die bed ’n sementtafeltjie. Binnenshuise plante is ’n natuurlike byvoegsel vir hierdie tipe styl. Muurpapier is ook ’n wenner, omdat jy deesdae enige afwerking/ontwerp kan kies. Robin Sprong Wallpaper bied ’n verskeidenheid opsies. Die grys kleur van sement is soos ’n denimbroek, dit pas by enige kleur! Werk dus met ’n verskeidenheid ander kleurskema’s wanneer jy sement gebruik.

Doen-dit-self

Met ’n paar maklike stappe kan jy ook klein projekte aanpak waar jy jou eie items maak. By Brights is daar opsies om klein sakkies sement-tipe poeier aan te koop (5 kg-sakkies). Hiermee kan jy ’n paar goedjies maak. Al wat jy benodig is karton-houers (soos boksies) om jou sement in een plek te behou sodat dit hard en droog kan word. Verskillende groottes boksies kan gebruik word om jou eie sementblokke te maak. Daarop kan jy verskillende glaspotjies uitstal met blomme. Sement is ’n baie maklike produk om mee te werk – speel ’n bietjie ronde en kyk wat werk. Die sement moenie te loperig aangemaak word nie, anders sal dit die karton te vinnig nat maak en veroorsak dat die vorm verlore raak.

Blok tafeltjie met koper pote (R8 250) Hello Pretty

Ligte grys beddegoed van LinenHouse.co.za

Potplant (R195) Weylandts

Sement hanglig (R899) @Home

Plantjie in sement pot (R199.99) Woolworths

Vir jou kantoor (R299) Superbalist

Platyceruim potplant (R320) Weylandts

Concreative

Dompel sement lamp (R399.99) Mr. Price Home

Dompel sement plante houers (R79.99) Mr. Price Home

FLOAT concrete KONKRETE2 muurpanele

FLOAT concrete

Glas en sement blompot (R199.99) Mr. Price Home

Koffietafel (R2499) Superbalist

Hanglig (R799) Superbalist

Stel van twee tafeltjies (R2499) Superbalist



Verskaffers

Concreative – www.concreative.co.za

FLOAT concrete – www.floatdesign.co.za

Hello Pretty – www.hellopretty.co.za

Mr. Price Home – www.mrphome.com

Robin Sprong Wallpaper – www.robinsprong.com

Superbalist – www.superbalist.com

Linen House – www.linenhouse.co.za

Weylandts – www.weylandts.co.za

Woolworths – www.woolworths.co.za