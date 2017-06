Vinnige Peppermint Crisp-tert

Genoeg vir 8-10 mense

• 1 pakkie suurlemoenjellie

• 1 x 380 g-blikkie ingedampte melk (sit die melk ’n dag voor die tyd in die yskas)

• 1 blikkie karamel

• 2 pakkies Tennisbeskuitjies

• 3 x 100 g-Peppermint Crisp-sjokolade

1 Los die jelliepoeier op in die helfte van die water wat op die aanwysings op die pakkie verskyn. Laat afkoel tot kamertemperatuur. Gebruik net kookwater.

2 Klits die ingedampte melk tot dik en skuimerig. Klits die karamel tot dit pap en sonder klonte is.

3 Meng die jellie en ingedampte melk en roer die karamel daarby.

4 Pak ’n laag tennisbeskuitjies op die boom van ’n 29 cm x 22 cm x 6 cm-tertbak. Giet ’n bietjie van die jelliemengsel oor en rasper een van die sjokolades oor. Eindig met ’n laag jellie en rasper die laaste Peppermint Crisp oor.

5 Laat stol vir ±2-3 uur of oornag in die yskas en sit voor saam met ’n lekker koppie tee.