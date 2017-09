~

Op 31 is die aktrise Desiré Gardner van kykNET se 'Suidooster'-faam nou ’n grootmens en ’n ma. Maar sy is steeds dol op speel. Jacqueline Leuvennink het in die Kaap met haar gesels. Kyk ook hier na pragtige agter-die-skerms oomblikke tydens Desiré se voorbladfotosessie vir rooi rose. Hooffoto Leana Clunies-Ross. Agter die skerms-foto's Corné Greeff