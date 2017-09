Boeretroos met ’n twist

Hou die volgende in gedagte waneer jy koppies en bekers aankoop

Materiaal

Keramiek

Glas of dubbelglas

Plastiek

Staal

Keramiek gelei hitte goed en laat geen nasmaak nie. Op ’n negatiewe noot, breek dit maklik. Wanneer dit gekraak is, kan bakterieë in die krake opdam.

Glas

Glas het ’n moderne voorkoms, maar tensy jy dubbelglas gebruik, is dit te warm om vas te hou. Glas gee ook geen reuke af nie en kan herwin word – dus omgewingsvriendelik.

Harde plastiek

Dit is nie luuks nie en word dikwels gebruik om herwinbare bekers te vervaardig. Anders as keramiek en glas, het hierdie items ’n kort leeftyd. Dit kan ook ’n onaangename nasmaak aan jou koffie gee.

Staal en emalje

’n Staal- of emalje-beker mag dalk effe Spartaans voorkom, maar dit is ’n goeie opsie vir ’n hardwerkende koffiebeker. Veral as jy graag reis. Dit is ook maklik om skoon te hou en feitlik onbreekbaar.

Grootte en ontwerp

Die grootte en ontwerp van jou bekers is persoonlik. Hoe groot is groot genoeg? En wat is te klein? Gelukkig is daar ’n onuitputbare bron beskikbaar. Kies hieruit en bowenal, geniet jou Boeretroos!

