Die wêreld se langdurendste reënboog

Het jy geweet die rekord vir die langste durende (opgetekende) reënboog is verlede week in Taipei, Taiwan gebreek?

Op 30 November 2017 kon inwoners van hierdie Taiwanese stad ’n reënboog sien wat 8 uur en 58 minute lank geskyn het tussen 06h57 en 15h55. Die vorige rekord is gehou deur ’n reënboog wat verskyn het in Sheffield, Yorkshire, Engeland wat ses ure lank geduur het op 14 Maart 1994.

Volgens die BBC en die Britse koerant The Guardian het studente en dosente aan die Chinese Kultuuruniversiteit in Taipei die reënboog waargeneem en noukeurig opnames gemaak om die verskynsel op te teken. Twee dosente aan dié universiteit se Departement van Atmosfeerwetenskappe, Chou Kun-hsuan en Li Chung-huang, het aan hul studente opdrag gegee om soveel moontlik foto’s en ander beeldmateriaal te neem om hierdie reënboog se duur op te neem, veral omdat daar vroeër daardie week reeds ’n reënboog was wat ses ure aaneen verskyn het. Reënboë verdwyn glo gewoonlik binne een uur …

Daar is op die ou einde ongeveer 10 000 foto’s en video’s van die reënboog geneem en die professore aan die universiteit wil aansoek doen vir ’n Guinness Wêreldrekord.

Die rede waarom die reënboog vir so lank gesien kon word is as gevolg van die seisoenale noord-oos moeson wat waterdruppels in die lug vasgevang het om wolke te vorm. Hiermee saam was daar ’n lae windspoed en net genoeg sonskyn om te verseker dat die reënboog vir so lank sigbaar was – natuurlik vanuit spesifieke hoeke. Hierdie weerstoestande is algemeen tydens die winter in die Yangmingshanbergreeks om Taipei, waar die universiteitskampus geleë is.

