Dis hoekom jy troeteldiere moet hê

Dis welbekend dat dit goed is vir jou bloeddruk om jou troeteldier te vertroetel, en selfs om net voor ’n akwarium met visse of ’n hok met voëls te sit en hulle dop te hou. ’n Amerikaanse studie onder 24 sakemanne wat aan hipertensie (gevaarlike hoë bloeddruk) gely het, het getoon dat hul stresvlakke beduidend afgeneem het toe hulle ’n hond of ’n kat gekry het. Dit het ’n meer positiewe en blywende uitwerking op hul bloeddruk as die voorgeskrewe medikasie gehad. In ’n ander studie waaraan 369 mense deelgeneem het wat ’n hartaanval oorleef het, het dit geblyk dat troeteldier-eienaars net ’n 1% kans het om binne die eerste jaar daarna te sterf, terwyl mense wat nie ’n troeteldier het nie, ’n 7% kans het om binne dieselfde tydperk te sterf.

Troeteldiere help jou langer leef!

’n Studie aan die Minnesota Stroke-instituut het vier duisend kateienaars se mediese vordering oor tien jaar dopgehou en bevind dat katte jou kans om van ’n hartsiekte te sterf ingrypend verminder. Mense wat katte besit se kanse om ’n hartaanval te kry was 30% laer as dié van ander mense. (Die studie het nie resultate vir honde-eienaars bekend gemaak nie omdat dit nie hul fokus was nie, maar meen die uitslag behoort min of meer dieselfde te wees.)

Hoe kan ons gesondheid by troeteldiere baat vind?

Navorsing bewys dit hou jou bloeddruk en cholesterolvlakke laer, en hulle help ons om stres beter te hanteer. Ouer mense wat troeteldiere besit, is ook baie aktiewer as hul eweknieë. Deur met jou hond te gaan stap, kry jou parasimpatiese senuweestelsel ’n hupstoot, wat jou kalmer en meer ontspanne maak.