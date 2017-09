Jocelyn Broderick, wat die rol van Nina in kykNET se sepie Getroud met Rugby vertolk, se karakter word weer swanger in haar middeljare, wanneer haar ander kinders reeds groot is.

Jocelyn het in die werklike lewe ook swangerskap en toe 'n miskraam in haar middeljare ervaar. kykNET het 'n video onthul waarin sy oor die ervaring gesels.

