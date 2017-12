Kies jou Kersfeeskleur

Rooi

Rooi is feestelik en vars. Die gebruik van die kleur is afkomstig van die rooi appels in die paradys. Meng verskillende teksture en ontwerpe om ’n perfekte rooi Kersfees te kry.

Lees ook: Geskenkgids vir Kersfees 2017

Goud

Goud was in 2016 baie gewild en word hierdie seisoen steeds baie gesien. Dit is elegant, glansryk en baie stylvol. Goue Kersversierings is volop en in verskeie elemente beskikbaar wat jy kan gebruik vir jou Kerstafel.

Kry ook jou spogspyskaart vir Kersfees hier

Groen

Groen word veral deur die Kersboom verteenwoordig. Brei hierop uit met kruie en loof om ’n aardse Kerstafel te skep.

Lees ook: 3 wenke vir ’n groen bankbalans dié feesseisoen

Antiek

In hierdie tema word daar van herinneringe gebruik gemaak. Hope kerse en onthougoed sal hierdie voorkoms verewig.

Lees ook: 5 spyskaarte vir Kersfees